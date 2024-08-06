Ситуация крайне сложная: украинские военные могут попасть в окружение

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Ткачик Олеся
Украинские военные удерживают участок между Нью-Йорком и Железным, однако враг пытается охватить эту зону с двух сторон, создавая угрозу оцепления, сообщил в эфире телеканала "Эспрессо" директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.
Торецк
По его словам, Торецкое направление является сложным из-за нескольких ключевых факторов. Как говорит эксперт, враг атакует по двум направлениям — из Нью-Йорка и Торецкого, а также по направлению Северное — Железное. Эти населенные пункты связаны по железной дороге. Как говорит Згурец, захватчики пытаются пересечь железную дорогу вблизи Северного. Рядом расположены терриконы, которые враг пытается захватить, поскольку они стратегически важны для наступления на Торецк, подчеркнул эксперт.
Кроме того, Згурец добавил, что захват терриконов близ Железного позволит врагу активизировать наступление на Торецк. Расстояние до административных границ Торецкого уже незначительно – несколько сотен метров, и российские ДРГ уже заходили в город.
Военный эксперт также добавил, что информационное давление и реальная ситуация приведут к принятию решений, которые усложнят продвижение врага в сторону Торецкого.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о сложной ситуации в Торецке. Впрочем, якобы нет решения командования по дальнейшим действиям Сил обороны.
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Ігор
сегодня, 12:04
Чого нас постійно вантажать чужими проблемами десь там? Ми ж не жаліємось по кілька разів на день про свої складнощі. Той хто прав переможе. У вас там тисячі попів капеланів з такою ж оплатою як у вас за посередництво перед юдейським Богом. Вони ж виконують свою роботу? Розмовляють з вашим юдейським Богом якому ви кланяєтесь? Вони отримали відповідь на чиїй стороні їх бос? Потім ці високооплачувані попи вам правдиво передали слова юдейського Бога? От і дійте відповідно того чи ви на світлій, чи на темній, стороні.