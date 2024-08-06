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Ситуация крайне сложная: украинские военные могут попасть в окружение

Украинским бригадам, действующим на Торецком направлении, необходимо усиление.

сегодня, 12:56
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Ткачик Олеся

Украинские военные удерживают участок между Нью-Йорком и Железным, однако враг пытается охватить эту зону с двух сторон, создавая угрозу оцепления, сообщил в эфире телеканала "Эспрессо" директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

Ситуация крайне сложная: украинские военные могут попасть в окружение

Торецк

По его словам, Торецкое направление является сложным из-за нескольких ключевых факторов. Как говорит эксперт, враг атакует по двум направлениям — из Нью-Йорка и Торецкого, а также по направлению Северное — Железное. Эти населенные пункты связаны по железной дороге. Как говорит Згурец, захватчики пытаются пересечь железную дорогу вблизи Северного. Рядом расположены терриконы, которые враг пытается захватить, поскольку они стратегически важны для наступления на Торецк, подчеркнул эксперт.

Кроме того, Згурец добавил, что захват терриконов близ Железного позволит врагу активизировать наступление на Торецк. Расстояние до административных границ Торецкого уже незначительно – несколько сотен метров, и российские ДРГ уже заходили в город.

"Между Нью-Йорком и Железным есть участок территории, которую держат украинские военные, но враг пытается охватить эту зону с двух сторон, создавая угрозу окружения. Надеюсь, что действующие на этом направлении украинские бригады получат усиление. Наше командование знает о сложности этого участка", — подчеркнул Згурец.

Военный эксперт также добавил, что информационное давление и реальная ситуация приведут к принятию решений, которые усложнят продвижение врага в сторону Торецкого.

"Но украинские бойцы говорят, что ситуация сложная. Враг имеет преимущество в живой силе, технике, использовании артиллерии и авиации, что является привычной ситуацией на многих участках фронта, где держат оборону ВСУ", — подытожил Згурец.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о сложной ситуации в Торецке. Впрочем, якобы нет решения командования по дальнейшим действиям Сил обороны.




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Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-spodivayus-shcho-brigadi-zsu-otrimayut-pidsilennya-zgurets-pro-skladnu-situatsiyu-pid-toretskom
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Обсуждения

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Ігор

сегодня, 12:04

Чого нас постійно вантажать чужими проблемами десь там? Ми ж не жаліємось по кілька разів на день про свої складнощі. Той хто прав переможе. У вас там тисячі попів капеланів з такою ж оплатою як у вас за посередництво перед юдейським Богом. Вони ж виконують свою роботу? Розмовляють з вашим юдейським Богом якому ви кланяєтесь? Вони отримали відповідь на чиїй стороні їх бос? Потім ці високооплачувані попи вам правдиво передали слова юдейського Бога? От і дійте відповідно того чи ви на світлій, чи на темній, стороні.


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