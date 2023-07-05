Враг кинул танки, чтобы не допустить продвижение ВСУ: где идет сражение

Для противодействия наступлению ВСУ на бахмутском направлении противник активно привлекает танки, что свидетельствует о его неспособности остановить наступление Сил обороны. Такое мнение в эфире национального телемарафона высказал командир разведывательного подразделения "Терра" Николай Волохов. Об этом сообщают "Комментарии".

Во время минувших боев за Бахмут

Если динамика наступления ВСУ на Бахмутском направлении сохранится, город будет освобожден, предположил Николай Волохов.



"На протяжении последнего месяца (на Бахмутском направлении имеем — ред.) стабильные успехи в продвижении вперед: освобождение украинской земли от врага, отвоевание того, что было потеряно. Начинаем заходить на те территории, которые мы с самого начала не контролировали. Поэтому в целом все достаточно положительно и оптимистично", — сказал разведчик, подчеркнув однако, что пока рано говорить о какой-то победе.





Он также рассказал об изменении поведения россиян во время боевых действий на Бахмутском направлении.





"Характер столкновений ― много пехотных боев, но в последнее время и с нашей, и с вражеской стороны привлекается много танков. Если до этого была только пехота, то сейчас враг активно показывает технику. Для нас это хороший знак, потому что это свидетельствует о том, что они не справляются и им нужно извлекать резервы", ― заявил Николай Волохов.





Между тем, Сырский уверен, что ВСУ смогут освободить Бахмут . Генерал Сырский отметил, что регулярно посещает подразделения на передовой, чтобы контролировать отработку стратегии на месте.





В Италии заявили, что имеют общую позицию с Польшей по отношению к Украине.













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