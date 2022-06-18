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Враг имеет частичный успех в Метелкино: в Генштабе рассказали об обстановке на Северодонецком направлении

ВСУ отразили вражеский штурм в направлении Сиротиного

сегодня, 18:56
Автор:

Денис
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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали информацию об обстановке на Северодонецком направлении по состоянию на вечер 18 июня. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook. 

Враг имеет частичный успех в Метелкино: в Генштабе рассказали об обстановке на Северодонецком направлении

ВСУ. Фото из открытых источников

Как сообщают наши военные, на Северодонецком направлении армия оккупантов продолжает огневое влияние из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Метелкино, Белая Гора и Устиновка.

"Пытался (противник — ред.) вести штурмовые действия с целью установления полного контроля над городом Северодонецк, успеха не имел.", — Генштаб ВСУ. 

Также стало известно, что в результате огневого поражения и штурмовых действий противник имеет частичный успех в населенном пункте Метелкино, пытается закрепиться. Штурм в направлении Сиротино наши воины отразили.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Макрон рассказал, получила бы Украина статус кандидата в ЕС, если бы не война. Контекст войны в стране изменяет ситуацию, считает Макрон. 

Читайте также о том, что в шаге от ЕС: какие реформы должна сделать Украина и удастся ли нам обойти Финляндию. По мнению Зеленского, Украина сделала все возможное, чтобы и этот шаг был положительным. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что тысячи российских олигархов собираются бежать из россии, чтобы не потерять свои деньги. В России уже около 15 тыс. олигархов собираются уехать из страны. 

Также "Комментарии" информировали о том, что в Мариуполе коллаборантка сдала в плен сына, который служит в ВСУ. Жительница Донецкой области, которая перешла на сторону врага, сдала своего сына военного ВСУ в плен оккупантам. 



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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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