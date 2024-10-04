Враг идет дальше: в 110 бригаде заявили о сложной ситуации и обилии раненых

Ситуация на Покровском направлении остается крайне напряженной – российские войска круглосуточно пытаются прорваться, используя тяжелую технику и большое количество солдат, об этом в эфире "Эспрессо" рассказал начальник службы по связям с общественностью 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко Иван Секач.

Покровск

По словам Секача, российские оккупанты не прекращают попыток продвинуться на Покровском направлении, постоянно проводя штурмовые атаки. Основными направлениями их наступательных действий являются города Покровск, а также поселки Гирняк и Селидово.

"Именно на этом направлении российские оккупанты пытаются продвигаться. Здесь огромную роль играет ландшафт. Поскольку к Покровску была относительная равнина. Теперь боевые действия происходят на склонах и высотах, что позволяет немного замедлить наступление противника. В общем, можно констатировать, что россияне штурмуют постоянно. Нам очень тяжело, если говорить откровенно, у нас много раненых", — рассказал Секач.

Он подчеркнул, что оккупанты используют большое количество личного состава и техники для штурмовых действий. По его словам, оккупанты снова вернулись к тактике атак малыми группами – теперь это по 4 человека. Ранее их штурмовые группы состояли из двух человек, добавил военный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что российские кафиры контролируют большую часть Николаевки, речь идет о 90% села и чуть меньше половины Цукуриного. В случае с Цукуриным это большая деревня, которая разделяется железной дорогой. В восточной части (~45% площади) — основная застройка (многоквартирные и частные дома), а в западной — промзона. Вот как раз наши воины западную часть держат. И еще немного восточной. При этом в случае с Николаевкой все сложнее. Этот населенный пункт является ближайшей точкой в Мирноград при нынешней линии боевого столкновения. Там буквально 2 км до окраин города через посадки и поля. Сражения за остатки Николаевки и Цукуриного являются ключевыми на покровском и кураховском направлениях.



