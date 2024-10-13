Враг хочет взять в окружение военных в городе, который является хабом для ВСУ

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Ткачик Олеся
Сопредседатель общественной инициативы "Правое Дело" Дмитрий Снегирев сообщил об усилении российских атак на Кураховском направлении с целью оцепления украинских подразделений, защищающих город Курахово. В частности, об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо".
Бои в Донецкой области
По его словам, российские террористические войска сосредотачивают свои силы на Кураховском направлении, пытаясь осуществить фланговый охват подразделений Сил обороны и взять под контроль логистические маршруты украинской армии. Однако главная цель этих действий – создать условия для расширения линии боевых действий не только на западных территориях Донецкой области, но и в Запорожской.
Эксперт также подчеркнул, что российские войска преследуют цель дальнейшего продвижения в глубь Донецкой и Запорожской областей.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что скоро могут начаться бои за Курахово, считает военкор Богдан Мирошников. При этом он подчеркнул, что с востока в городе расположен большой частный сектор, в центре и на юге — многоэтажки. А вот в западной части, говорит эксперт, огромная промзона, где в том числе находится Кураховская ТЭС. По его словам, главной задачей будет не дать окружить город, то есть продвинуться к западным окрестностям Курахово с фланга.
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