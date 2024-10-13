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Враг хочет взять в окружение военных в городе, который является хабом для ВСУ

Россияне начинают формировать условия для оперативного окружения Курахово

сегодня, 13:36
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Ткачик Олеся

Сопредседатель общественной инициативы "Правое Дело" Дмитрий Снегирев сообщил об усилении российских атак на Кураховском направлении с целью оцепления украинских подразделений, защищающих город Курахово. В частности, об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо".

Враг хочет взять в окружение военных в городе, который является хабом для ВСУ

Бои в Донецкой области

По его словам, российские террористические войска сосредотачивают свои силы на Кураховском направлении, пытаясь осуществить фланговый охват подразделений Сил обороны и взять под контроль логистические маршруты украинской армии. Однако главная цель этих действий – создать условия для расширения линии боевых действий не только на западных территориях Донецкой области, но и в Запорожской.

"Сейчас оккупанты пытаются создать предпосылки для создания оперативного окружения Сил обороны в районе Курахово. Поскольку Курахово является не только логистическим хабом для ВСУ, но и промышленным центром", – говорит Снегирев.

Эксперт также подчеркнул, что российские войска преследуют цель дальнейшего продвижения в глубь Донецкой и Запорожской областей.

"Оккупанты прекрасно понимают значение захвата Курахового для дальнейшего продвижения вглубь территории Украины. В частности, как в Донецкой, так и в Запорожской области", — добавил он.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что скоро могут начаться бои за Курахово, считает военкор Богдан Мирошников. При этом он подчеркнул, что с востока в городе расположен большой частный сектор, в центре и на юге — многоэтажки. А вот в западной части, говорит эксперт, огромная промзона, где в том числе находится Кураховская ТЭС. По его словам, главной задачей будет не дать окружить город, то есть продвинуться к западным окрестностям Курахово с фланга.




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Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-vorog-namagaetsya-stvoriti-umovi-dlya-operativnogo-otochennya-sil-oboroni-v-rayoni-kurakhovogo-viyskoviy-ekspert-snegirov
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