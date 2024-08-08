Враг хочет «открыть ворота» в Днепропетровскую область: уже достигает промежуточных целей

Российские захватчики пытаются добиться двух ключевых целей на Торецком направлении, заявил в эфире телемарафона военный эксперт Сергей Грабский. По его словам, это направление можно представить как треугольник между Часовым Яром, Торецком и Очеретиным. Противник отчаянно пытается продвинуться в сторону Константиновки, чтобы завершить оккупацию Торецкой – последней части Донецкой агломерации, которая остается под контролем Украины. При этом, как утверждает эксперт, россияне стремятся выполнить эту задачу, несмотря на потери.

Оккупанты

Второй целью окупантов в этом направлении является продвижение в Покровск, поскольку этот город имеет стратегическое значение для обеих сторон.

Покровск, говорит эксперт, есть ворота в Днепропетровскую область.

"А дальше, давайте не будем забывать, Павлоград. Это один из наших важнейших центров военной промышленности, в том числе по производству взрывчатки. Поэтому противник так отчаянно пытается продвинуться, выполняя свою основную задачу – полностью оккупировать Донецкую область. И постепенно он решает промежуточные задачи. , сейчас это оккупация Торецкого", – объяснил Грабский.

Эксперт также отметил, что это сейчас главная задача врага, поскольку по другим направлениям они пока не могут создать такое количественное преимущество в личном составе, как на Торецком направлении. По его словам, оккупанты сосредоточили здесь около 40 тысяч военных против 12-15 тысяч украинских защитников.

Эксперт также объяснил, могут ли крупные города сдержать продвижение врага, поскольку их оборона требует больше времени.

"Противник умеет воевать и для него городские бои стали козырной картой, которую он использует. Он ведь не считается с потерями и там он давит массой. Давайте вспомним, как было в Бахмуте. Когда не имело значения, насколько подготовлен был боец. Ведь если против по нему идет 10-20 человек – удержать позицию очень тяжело.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ВСУ оставили позиции под Торецком.



