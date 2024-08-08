Враг хочет «открыть ворота» в Днепропетровскую область: уже достигает промежуточных целей

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Ткачик Олеся
Российские захватчики пытаются добиться двух ключевых целей на Торецком направлении, заявил в эфире телемарафона военный эксперт Сергей Грабский. По его словам, это направление можно представить как треугольник между Часовым Яром, Торецком и Очеретиным. Противник отчаянно пытается продвинуться в сторону Константиновки, чтобы завершить оккупацию Торецкой – последней части Донецкой агломерации, которая остается под контролем Украины. При этом, как утверждает эксперт, россияне стремятся выполнить эту задачу, несмотря на потери.
Оккупанты
Второй целью окупантов в этом направлении является продвижение в Покровск, поскольку этот город имеет стратегическое значение для обеих сторон.
Покровск, говорит эксперт, есть ворота в Днепропетровскую область.
Эксперт также отметил, что это сейчас главная задача врага, поскольку по другим направлениям они пока не могут создать такое количественное преимущество в личном составе, как на Торецком направлении. По его словам, оккупанты сосредоточили здесь около 40 тысяч военных против 12-15 тысяч украинских защитников.
Эксперт также объяснил, могут ли крупные города сдержать продвижение врага, поскольку их оборона требует больше времени.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ВСУ оставили позиции под Торецком.
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Ігор
сегодня, 13:43
При окупації Дніпра Харкова Одеси кілька мільйонів адекватних людей переїдуть у західні бандерівські регіони. Таким чином бандерівський нацизм просто загубиться серед людей мирних поглядів. Така собі м'яка денацифікація і початок цивілізованого життя.