logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Враг готовится захватить «дорогу жизни»: где военные могут остаться без снабжения
commentss НОВОСТИ Все новости

Враг готовится захватить «дорогу жизни»: где военные могут остаться без снабжения

Если враг захватит «дорогу жизни», то возникнут проблемы со снабжением ВСУ в районе Часового Яра

сегодня, 16:41
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Российские оккупанты готовят наступление на "дорогу жизни", а именно: на трассу T0504, которая находится к западу от захваченной Авдеевки, сообщил эксперт Bild Юлиан Репке.

Враг готовится захватить «дорогу жизни»: где военные могут остаться без снабжения

Часов Яр

Как отметил эксперт, опасность в том, что речь идет об основном маршруте поставки группировки Сил обороны в районе Часового Яра.

В то же время, как отметил Репке, российские захватчики расширяют плацдарм в районе Очеретино, захватывая ближайшие населенные пункты, чтобы выйти на оперативный уровень. По его словам, эти два маневра связаны друг с другом.

Как указал Репке, непосредственно до трассы T0504 захватчикам осталось около 6 км через село Воздвиженка. Но Вооруженные силы уже выстроили там крепкую оборону и успешно сдерживают русские войска на этом небольшом участке.

"Если же РФ захватит как можно больше территории западнее, то сможет наступать на север в направлении трассы широким фронтом. Тогда обороняться ВСУ будет гораздо сложнее", — подчеркнул Репке.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики смогли завершить захват плацдарма вокруг Очеретиного. Более того, по информации издания Bild, враг захватил село Новоселовка Первая. По информации журналистов, российская армия вторжения захватила последний оплот украинских войск возле Очеретино — Новоселовку Первую. Бой за стратегическое поселение длился всего две недели. Ожидается, что теперь по этому направлению украинские войска отойдут за реку Волча. Российские войска сейчас в 22 км восточнее Покровска. В начале года это было 38 км.

При этом известно, что в Покровском направлении сложилась критически тяжелая ситуация, которая немедленно требует системных и взвешенных решений Ставки верховного главнокомандующего.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/BILD_Russian
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости