Российские оккупанты готовят наступление на "дорогу жизни", а именно: на трассу T0504, которая находится к западу от захваченной Авдеевки, сообщил эксперт Bild Юлиан Репке.

Часов Яр

Как отметил эксперт, опасность в том, что речь идет об основном маршруте поставки группировки Сил обороны в районе Часового Яра.

В то же время, как отметил Репке, российские захватчики расширяют плацдарм в районе Очеретино, захватывая ближайшие населенные пункты, чтобы выйти на оперативный уровень. По его словам, эти два маневра связаны друг с другом.

Как указал Репке, непосредственно до трассы T0504 захватчикам осталось около 6 км через село Воздвиженка. Но Вооруженные силы уже выстроили там крепкую оборону и успешно сдерживают русские войска на этом небольшом участке.

"Если же РФ захватит как можно больше территории западнее, то сможет наступать на север в направлении трассы широким фронтом. Тогда обороняться ВСУ будет гораздо сложнее", — подчеркнул Репке.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики смогли завершить захват плацдарма вокруг Очеретиного. Более того, по информации издания Bild, враг захватил село Новоселовка Первая. По информации журналистов, российская армия вторжения захватила последний оплот украинских войск возле Очеретино — Новоселовку Первую. Бой за стратегическое поселение длился всего две недели. Ожидается, что теперь по этому направлению украинские войска отойдут за реку Волча. Российские войска сейчас в 22 км восточнее Покровска. В начале года это было 38 км.

При этом известно, что в Покровском направлении сложилась критически тяжелая ситуация, которая немедленно требует системных и взвешенных решений Ставки верховного главнокомандующего.



