Враг готовится. Буданов раскрыл новые подробности об очередном наступлении РФ

Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов подтвердил информацию о том, что страна-агрессор Россия готовит новое наступление на Украину, которое планируется на конец мая или начало июня.

Кирилл Буданов

При этом он подчеркнул, что Силы обороны готовятся к тому, чтобы отразить нашествие оккупантов. Кроме того, Буданов заверил, что ВСУ будут более или менее хорошо подготовлены, и добавил, что после этого будет ясно, что будет дальше.

Также Буданов подчеркнул, что Силам обороны будет катастрофически тяжело, если они не получат помощи от западных партнеров. Хотя, как добавил глава ГУР Минобороны, эта помощь все же поступает, хотя количество всего полученного недостаточное.

Буданов заверил, что Украина будет продолжать получать поддержку от Запада.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ранее в разведке рассказывали, что оккупанты готовят новое наступление, которое, вероятно, начнется в конце мая. Захватчики наивно надеются, что в это время в Украине якобы начнется раздор, поскольку якобы президент Владимир Зеленский "потеряет свою легитимность" и на фронте не будут понимать, чьи приказы должны выполнять. По мнению оккупантов, это и является идеальным временем для нового наступления.

При этом глава ГУР Кирилл Буданов считает, что оккупанты начнут новое наступление на Донбассе, вероятно в районе Часового Яра. Он не исключил, что Силы обороны могут лишиться части территорий.

Вместе с тем, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил , что оккупанты хотят захватить Часов Яр до 9 мая, такой приказ они получили от кремлевского диктатора Владимира Путина.