Враг готовит решающую битву: в случае успеха получит преимущество сразу на трех направлениях

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Ткачик Олеся
Российские оккупационные войска продолжают попытки прорвать украинскую оборону, сосредотачивая свои атаки на трех ключевых направлениях, сообщил в эфире 24 канала военный эксперт Олег Жданов. По его словам, самые жестокие бои продолжаются на Краматорском, Торецком и Покровском направлениях, где количество атак российской армии значительно возросло.
Торецк
В частности, по информации Жданова, в Покровском направлении наблюдается около 40 штурмов украинских позиций ежедневно, что свидетельствует об их постоянном характере. В Краматорском направлении враг также пытается найти слабое место в линии обороны, атакуя преимущественно на севере или юге.
Военный эксперт также отметил, что командование российских оккупационных войск может выбрать Торецкое направление в качестве главного удара. Прорыв на этом направлении предоставит оккупантам оперативное преимущество по всем трем указанным направлениям.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на Покровском направлении произошла катастрофическая ситуация , военные просят о срочной помощи и решении военного командования.
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