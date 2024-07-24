Враг готовит решающую битву: в случае успеха получит преимущество сразу на трех направлениях

Российские оккупационные войска продолжают попытки прорвать украинскую оборону, сосредотачивая свои атаки на трех ключевых направлениях, сообщил в эфире 24 канала военный эксперт Олег Жданов. По его словам, самые жестокие бои продолжаются на Краматорском, Торецком и Покровском направлениях, где количество атак российской армии значительно возросло.

Торецк

В частности, по информации Жданова, в Покровском направлении наблюдается около 40 штурмов украинских позиций ежедневно, что свидетельствует об их постоянном характере. В Краматорском направлении враг также пытается найти слабое место в линии обороны, атакуя преимущественно на севере или юге.

"На севере в районе Калиновки канал спрятан под землю, там его можно спокойно перейти, если будет успех в прорыве нашей обороны, чего ВСУ до сих пор не допустили. А на юге россияне надеются обойти по трассе на Покровск до перекрестка на Константиновку, зайти с юга на Часов Яр. Там нестабильное количество атак может колебаться от 10 до 30 в сутки, но они тоже регулярные", – рассказал Жданов.

Военный эксперт также отметил, что командование российских оккупационных войск может выбрать Торецкое направление в качестве главного удара. Прорыв на этом направлении предоставит оккупантам оперативное преимущество по всем трем указанным направлениям.

"Там может состояться основная битва, потому что в случае прорыва на Торецком направлении, оккупанты получат оперативное преимущество на всех 3 указанных направлениях", — заявил Жданов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на Покровском направлении произошла катастрофическая ситуация , военные просят о срочной помощи и решении военного командования.



