Враг движется к главному оборонному городу Донбасса. В ВСУ рассказали о новых планах РФ

После оккупации Авдеевки российская армия продолжает наступление с целью захватить город Покровск, который является ключевым для обороны западного Донбасса, сообщил старший лейтенант, экс-командующий 4-й ротой 47-й механизированной бригады Николай Мельник.

Оккупанты продолжили наступление после захвата Авдеевки. Фото из открытых источников

Офицер ВСУ объяснил, почему после захвата Авдеевки противнику удается продолжать наступательные действия.

"К сожалению, то, что я говорил еще месяц назад, сбылось. Враг понимает ключ к "каскадной обороне" и бросает последние резервы, чтобы захватить Орловку. Отсутствие адекватных оборонительных линий между Ласточкиным и Орловкой позволило противнику вести наступление почти с уставной скоростью. Вражеская пехота идет вперед и, судя по множеству самоубийств раненых, идейно они накачаны довольно сильно. Хотя, может быть, это обычная спиртовая мотивация", — рассказал Николай Мельник.

По словам старшего лейтенанта ВСУ, без введения резервов и ликвидации тотального дефицита артиллерийских снарядов Украина потеряет Орловку, что позволит врагу продолжить наступление на город Покровск, который является ключом для обороны западного Донбасса.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российская армия получила от Северной Кореи более 2,5 млн боеприпасов, установил Центр стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне. Аналитики центра подсчитали, что с августа 2023 года было осуществлено по меньшей мере 25 заходов в порт Наджин, где происходила погрузка северокорейских боеприпасов, которые отправлялись в РФ.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что после президентских выборов в России агрессор может сконцентрироваться на удержании захваченных украинских территорий, а может начать масштабную мобилизацию, чтобы активизировать боевые действия по новым направлениям. По словам военного аналитика Николая Белескова, масштабы мобилизации в РФ после прошедших в марте президентских выборов будут зависеть от того, какие задачи поставит российское военно-политическое руководство.