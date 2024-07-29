Враг демонстрирует высокую динамику боевых действий: в бой бросает даже поваров и механиков

Командир батальона ударных БПАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко сообщил об активных боях в Харьковской области. В эфире "Эспрессо" он рассказал, что на отрезке Стрелка – Липцы, включая населенный пункт Глубокое, идут интенсивные боевые действия.

Оккупанты

При этом военный отмечает, что все же говорить о том, что противник полностью захватил населенный пункт, не стоит, поскольку некоторые позиции переходят из рук в руки.

"Противник оказывает достаточно мощное давление и также, вдобавок, высокую динамику боевых действий. Что это значит? Что, несмотря на те потери, которые у него есть, они у него действительно безумны в живой силе, в технике, которую он применяет, противник привлекает резервы, ищет способности для того, чтобы постоянно держать градус, постоянно штурмовать", — рассказал Федоренко.

По его словам, российские оккупанты вынуждены отправлять в бой даже механиков, поваров и других военнослужащих, которые должны заниматься обеспечением, а не участвовать в боевых действиях.

При этом Федоренко подчеркнул, что говорить о значительных тактических успехах противника на поле боя не приходится.

"Позиции, которые есть у Сил обороны, в большей части остаются за нами. Несмотря на то, что противник активно бьет по передовым позициям, в частности, применяет и свою авиацию с управляемыми бомбами очень высокоинтенсивно, все равно это не дает ему желаемых результатов", — пояснил командир батальона.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, несмотря на провалы, кафиры не убираются из харьковского направления. По мнению военных, россияне не могут позволить себе еще раз отступить, чтобы мы заявили о своем успехе.



