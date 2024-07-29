Враг демонстрирует высокую динамику боевых действий: в бой бросает даже поваров и механиков

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Ткачик Олеся
Командир батальона ударных БПАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко сообщил об активных боях в Харьковской области. В эфире "Эспрессо" он рассказал, что на отрезке Стрелка – Липцы, включая населенный пункт Глубокое, идут интенсивные боевые действия.
Оккупанты
При этом военный отмечает, что все же говорить о том, что противник полностью захватил населенный пункт, не стоит, поскольку некоторые позиции переходят из рук в руки.
По его словам, российские оккупанты вынуждены отправлять в бой даже механиков, поваров и других военнослужащих, которые должны заниматься обеспечением, а не участвовать в боевых действиях.
При этом Федоренко подчеркнул, что говорить о значительных тактических успехах противника на поле боя не приходится.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, несмотря на провалы, кафиры не убираются из харьковского направления. По мнению военных, россияне не могут позволить себе еще раз отступить, чтобы мы заявили о своем успехе.
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