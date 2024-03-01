"Враг давит по всей полосе": офицер ВСУ рассказал о боях под Авдеевкой

После оккупации Авдеевки Донецкой области российская армия продолжает наступательные действия, совершая атаки по всей линии фронта вокруг города.

Вокруг Авдеевки идут тяжелые бои. Фото из открытых источников

По словам заместителя командира Третьей штурмовой бригады, майора ВСУ Максима Жорина, за пределами Авдеевки россияне сменили тактику боевых действий, однако общая стратегия, заключающаяся в применении авиации, артиллерии, техники и большого количества пехоты, остается неизменной.

"Российские захватчики сейчас давят абсолютно по всей полосе вокруг Авдеевки. Конечно, тактика врага изменилась, потому что невозможно воевать одинаково в поле, лесополосе и городской застройке. Характер действий отличается, однако общая стратегия остается неизменной: огромное количество пехоты, усиленное авиацией, артиллерией и техникой", — сообщил офицер ВСУ.

По словам Максима Жорина, с момента, когда Третью штурмовую бригаду завели на Авдеевское направление, для бригады мало что изменилось.

"Мы постоянно в боях – либо отбиваем штурмы, либо реализуем собственные контрнаступающие действия", – рассказал военнослужащий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что если Украина проиграет войну РФ, диктатор Владимир Путин не остановится и нападет на страны НАТО, заявил на слушаниях Комитета по вооруженным силам Палаты представителей глава Пентагона Ллойд Остин. "Если Путин добьется успеха в Украине, он не остановится. Путин продолжит более агрессивные действия в регионе. А другие автократы по всему миру будут смотреть на это и будут поощрены тем фактом, что это произошло и что мы не смогли поддержать демократическое государство", — подчеркнул глава Пентагона.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что во время боев в Авдеевке и за пределами города российская армия применяет разное вооружение и тактику, рассказал заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. По словам офицера ВСУ, враг постоянно адаптируется, ищет разные пути и при этом традиционно не бережет личный состав.

