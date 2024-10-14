Враг давит: где в Украине принято решение усилить эвакуацию

Российские войска продолжают террор против гражданских, а также гражданской инфраструктуры в Харьковской области. В связи с непросто обстановкой в Купянском районе будут усилены эвакуационные мероприятия. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Telegram-канал главы Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олега Синегубова.

Эвакуация в Харьковской области. Фото из открытых источников

Глава Харьковщины отметил, что в последнее время наблюдается усиление вражеских обстрелов из различного вида оружия.

Он добавил, что сегодня на территории Купянской громады проживает более 4 тысяч жителей, среди которых большинство, это люди пожилого возраста.

"Поэтому важно, чтобы каждый осознавал необходимость выезда в более безопасные места. Совместными усилиями должны помочь нашим людям", — пояснил Олег Синегубов.

В частности, глава Харьковской ОВА добавил, что для всех эвакуированных были обеспечены: резервы для временного проживания; горячее питание; продовольственные и гигиенические наборы; теплую одежду для эвакуированных; сопровождение.

Отметим, ранее Генштаб ВСУ в своей сводке сообщал, что Россия значительно активизировалась на Купянском направлении.

"Противник активизировался на Купянском направлении", — отмечают военные.

Силы обороны отражали штурмовые действия недалеко от Петропавловки, Степной Новоселовки, Колесниковки, Лозовой, Кучеровки, Синьковки, Кругляковки, Новоосинового, Вишневого и Песчаного.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские захватнические войска привлекают все возможные виды вооружения, чтобы прорвать линию обороны ВСУ в районе Купянска на Харьковщине. Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал Максим Вычавка – начальник штаба 4-й пограничной комендатуры быстрого реагирования бригады "Месть".



