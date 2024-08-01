Враг боится местных. РФ создала "зону отчуждения" вдоль Днепра

С 1 августа российские захватчики ввели "специальный режим" вдоль 15-километровой прибрежной зоны Днепра на оккупированных территориях.

Оккупанты усиливают репрессии против местного населения. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, с 1 августа на территорию запрещен въезд без пропуска, который выдает оккупационная администрация.

С 1 сентября враг угрожает последствиями в случае выявления лиц без соответствующего пропуска.

В Центре сопротивления напомнили, что ранее большинство населения было принудительно выдворено за пределы этой зоны. Таким образом, враг депортировал население и только при наличии специальных разрешений позволяет там находиться.

"Причиной является передача информации местными жителями о передвижении вражеской армии. Таким образом, оккупанты хотят избежать утечки важных данных. Однако такие надежды бесполезны, ведь большинство населения неподконтрольно Кремлю, ожидает освобождения и делает все возможное, чтобы приблизить этот момент", — заявили в Центре сопротивления.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на временно оккупированные территории Херсонской области прибыли гастролеры из России, которые должны повысить компетентность местных коллаборантов. По данным Центра национального сопротивления, для этого на оккупированной территории Херсона россияне создали так называемый "Центр развития компетенций Херсонской области". Сообщается, что в этом "центре" будут проходить обучение бывшие уборщики, работники низшего звена и все остальные, кто получил должности в фейковой администрации области. Курсы россиян являются свидетельством коллаборационной деятельности, поэтому каждый посетитель таких курсов получит наказание за свою деятельность.

