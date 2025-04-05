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Враг атаковал Украину почти сотней дронов: сколько удалось сбить

Силы ПВО уничтожили 51 беспилотник

сегодня, 10:51
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Кравцев Сергей

Страна-агрессор в ночь на 5 апреля выпустила по Украине 92 дрона. Силы ПВО уничтожили 51 беспилотник. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ в Telegram.

Враг атаковал Украину почти сотней дронов: сколько удалось сбить

Дроны-камикадзе. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что российские террористические войска выпускали по Украине ударные дроны с четырех направлений – Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск и Чауда в Крыму. Атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Силы ПВО уничтожили 51 вражеский дрон. Противовоздушная оборона работала на севере, юге, востоке и в центре страны.

Отмечается, что еще 31 вражеский беспилотник-имитатор локально потерян (без негативных последствий).

Читайте также на портале "Комментарии" — глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в соцсетях сообщил о завершении аварийно-спасательных работ на всех местах вражеских атак в городе.

Александр Вилкул отметил, что завершились аварийно-спасательные работы на всех местах вражеских атак в Кривом Роге. Чиновник добавил, что дальше на местах работают городские штабы и коммунальщики. К сожалению, подтверждена гибель 19 людей, среди которых 9 детей. Более 60 людей получили ранения.

Также издание "Комментарии" сообщало – практически ежедневные удары России по Кривому Рогу нельзя рассматривать иначе, чем персональный террор кремлевского диктатора Владимира Путина против президента Владимира Зеленского, считает политолог Алексей Копытько. По его словам, никаких военных целей такие удары не преследуют. Цель одна – сломать лично Зеленского, потому что это его родной город, добавил эксперт.                                                                                                                                                                       

"Убийство детей на площадке – это военное преступление и терроризм со стороны России, это невозможно оценить по-другому", — подчеркнул Копытько. 

Также он подчеркнул, что удар по Кривому Рогу – это ответ главе госдепа США Марко Рубио по поводу истинных намерений Кремля. Очень оперативный и максимально прямой. 




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Источник: https://t.me/kpszsu/31945
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