В Кривом Роге завершили аварийно-спасательные работы: количество погибших снова выросло

Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в соцсетях сообщил о завершении аварийно-спасательных работ на всех местах вражеских атак в городе.

Удар по Кривому Рогу. Фото из открытых источников

Александр Вилкул отметил, что завершились аварийно-спасательные работы на всех местах вражеских атак в Кривом Роге.

Чиновник добавил, что дальше на местах работают городские штабы и коммунальщики. К сожалению, подтверждена гибель 18 людей, среди которых 9 детей. Более 60 людей получили ранения.

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Также издание "Комментарии" сообщало – практически ежедневные удары России по Кривому Рогу нельзя рассматривать иначе, чем персональный террор кремлевского диктатора Владимира Путина против президента Владимира Зеленского, считает политолог Алексей Копытько.

По его словам, никаких военных целей такие удары не преследуют. Цель одна – сломать лично Зеленского, потому что это его родной город, добавил эксперт.

"Убийство детей на площадке – это военное преступление и терроризм со стороны России, это невозможно оценить по-другому", — подчеркнул Копытько.

Также он подчеркнул, что сегодняшний удар – это ответ главе госдепа США Марко Рубио по поводу истинных намерений Кремля. Очень оперативный и максимально прямой.

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