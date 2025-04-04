В России оправдывают обстрел Кривого Рога: сообщили, какую цель поразили

Российские войска в пятницу, 4 апреля, нанесли удар по Кривому Рогу – запустили кассетную баллистическую ракету по жилой застройке. В результате вражеского обстрела, как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, погибли 14 человек, большое количество раненых. Среди погибших 6 детей, ведь место удара возле детской площадки. Врачи борются за каждую жизнь – в больницах оказалось более 30 человек.

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А между тем Россия цинично оправдывает нанесенный удар. В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности объяснили, что РФ цинично лжет, заявляя, что нанесли ракетный удар по важным военным объектам в Кривом Роге. Ложную информацию распространяют кремлевские СМИ.

"На самом деле: россияне ударили баллистической ракетой по жилому кварталу Кривого Рога. Количество пострадавших постоянно увеличивается. Уже известно о 14 погибших, среди которых шестеро детей", — говорится в сообщении Центра.

Также отмечается, что вражеские войска уже пытаются свергнуть вину за обстрел на Украину, обвиняя президента Зеленского в умышленном постановочном обстреле "чтобы привлечь внимание США и ЕС".

"Россия — страна-террорист, которая будет прибегать ко лжи и манипуляциям и будет уничтожать все на своем пути, пока не достигнет желаемого", — отметили в Центре.

Напомним, что Владимир Зеленский, как писал портал "Комментарии", Россия не хочет прекращения огня, и мы это видим. Зеленский подчеркнул, что весь мир видит, что каждая ракета, каждый ударный дрон доказывают, что Россия хочет только войны. По его словам, Соединенные Штаты Америки, Европа, все остальные в мире обладают достаточной способностью, чтобы заставить Россию отказаться от террора и войны.



