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Названа циничная причина, почему Путин выбрал именно Кривой Рог для ударов

Россия регулярно наносит удары по Кривому Рогу и этому есть очень циничное объяснение

сегодня, 21:45 comments1019
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Ткачик Олеся

Практически ежедневные удары России по Кривому Рогу нельзя рассматривать иначе, чем персональный террор кремлевского диктатора Владимира Путина против президента Владимира Зеленского, считает политолог Алексей Копытько.

Названа циничная причина, почему Путин выбрал именно Кривой Рог для ударов

Удар по Кривому Рогу

По его словам, никаких военных целей такие удары не преследуют. Цель одна – сломать лично Зеленского, потому что это его родной город, добавил эксперт.

"Убийство детей на площадке – это военное преступление и терроризм со стороны России, это невозможно оценить по-другому", — подчеркнул Копытько.

Также он подчеркнул, что сегодняшний удар – это ответ главе госдепа США Марко Рубио по поводу истинных намерений Кремля. Очень оперативный и максимально прямой.

"Точно так же не преследуют никаких военных целей ежедневные (еженощные) удары по жилым домам в Харькове. Это беспощадный террор города, обеспечивающего устойчивость всего Левого берега. Не сломав Харьков, Путин не может достичь своих политических целей", — считает эксперт.

По его словам, Харьков с поддержкой всей Украины уже дважды дал отпор российской орде. Он добавил, что Москва ничего не может поделать с городом военным путём, отсюда эти зверства, чтобы сломать волю.

Повышение интенсивности ударов России по Днепру – в этой же логике.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что сегодня РФ нанесла террористический удар по Кривому Рогу. Под удар попала детская площадка и кафе. Среди погибших много детей. По предварительным данным РФ ударила по городу баллистикой с использованием кассетного боеприпаса, чтобы жертв и пострадавших было как можно больше.




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Источник: https://www.facebook.com/aleksey.kopytko/posts/pfbid0RhcSp6Bdu6W6ZVzmS2cSpA1eDuVuJ8AmJeCJPt5GyHDF2odvsZ3wFARQufKVohEDl
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