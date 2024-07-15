ВР рассмотрит бронирование на следующей неделе: военная объяснила, чем это будет угрожать властям

Военная Ярина Черногоз сообщила, что по ее информации на следующей неделе в Верховной Раде будут рассматривать четыре законопроекта о так называемом "экономическом бронировании" с большим намерением принять один из них.

Экономическое бронирование

"Не думала, что дойдет еще и до такого стыда, но в дно в очередной раз постучали снизу, и надо теперь, преодолевая новое разочарование в решениях политиков, объяснять, почему же они предпринимают новый недостойный поступок, который снова уничтожает их авторитет в глазах тех, на чьих усилиях держится их власть – тех, кто воюет за Украину. Есть подозрения, что абсолютно всех военных, которые положили свою жизнь и здоровье на оборону Украины, и делают это дальше каждый день — "экономическое бронирование" возмутит, обидит, разочарует", — заявила Черногуз.

По ее словам, в законопроектах предлагаются разные варианты "экономического бронирования", среди них – чтобы руководитель предприятия мог забронировать какое-то количество работников, и ежемесячно платить за них 20 тысяч гривен откупных.

"Откупные" – пожалуй, так стоит назвать это новое законотворческое явление, созданное политиками с ценностями, где все продается и покупается. Не менее, если не более, возмутительна идея от законотворцев кабинета министров — сделать возможной для бронирования категорию с зарплатой 36 тысяч грн и более, говорит Черногуз.

По ее словам, такая идея – подрывает само понятие чина "долг". Как подчеркнула военная, долг не покупается и не продается за деньги. От него невозможно откупиться. При этом он напоминает, что Конституция утверждает, что защита Отечества является обязанностью каждого.

"Если можно откупиться уклончанам, которые зарабатывают более 36 тысяч грн на своем предприятии, то возникает логичный вопрос – почему военным, которые воюют третий год (а некоторые на старых контрактах пятый год) в полномасштабной войне не могут приобрести себе демобилизацию? Почему ушедшим по долгу — вечная война на передовой. А тем кто застел идти в армию за эти три года — возможность выкупить себя за ранние 20 или 36 тысяч гривен? Сообщество, которое примет такой закон в это время — не стоит своих военных, их жертвы и чести", — заявила Черногуз.

По ее словам, если не хватает денег в бюджет, нужно просто посадить тех, кто отмывает деньги на коррупции.

"Делайте, что угодно, но не подрывайте понятие долга". Иначе между военными и гражданскими вырастет такая пропасть, такой раскол, который вы не перекроете ничем. Ее перекроет вместо вас российская пропаганда – своими нарративами", — заявила военная.

Она призвала понять, что после откупа за сумму менее тысячи долларов будет трудно будет объяснить военным, что это их обязанность — стоять на посту, а не идти в самовольное оставление части, потому что их третий год не демобилизуют, но могут посадить за невыполнение мелкого из точки зрения тактики-стратегии приказа.

"Слышала, что некоторые объясняют необходимость "экономического бронирования" тем, что в бюджете дефицит для зарплат, а это будет стимулировать платить налоги. Что вы курите, считая, что вы таким образом заставите бизнес выйти из тени? Тот что был в тени – там и останется. Этот аргумент звучит как очковтирательство от уклоняющихся, которые хотят любой ценой себя легализовать", — пишет военная.

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