Впервые за эту войну: СМИ узнали, чем ВСУ удалось сбить вертолет РФ

Двухкилограммовый украинский дрон "приземлил" 12-тонный российский вертолет Ми-8. Это произошло в среду, 31 июля. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Forbes".

Вертолет Ми-8

СМИ отмечает, украинские войска ежемесячно разворачивают более 100 000 взрывоопасных FPV-дронов по всей линии фронта. Беспилотники врезаются в бронетехнику, преследуют открытую пехоту и ведут артиллерийский огонь назад, чтобы нацелиться на российские гаубицы.

Теперь же один из таких беспилотников, дистанционно управляемый оператором с гарнитурой виртуальной реальности, сбил российский вертолет. Очевидно, такую атаку украинцы реализовали впервые.

Отмечается, на кадрах, которые распространили соцсети, видно, как под Донецком на оккупированном Россией востоке Украины горит транспортный вертолет Ми-8.

Еще в сентябре украинские операторы БПЛА впервые попытались протаранить российские вертолеты в полете. Угроза беспилотников стала настолько серьезной, что российские ВВС начали выделять одни вертолеты для сопровождения других.

"Вероятно, понадобилось не менее 10 месяцев попыток, прежде чем оператор украинского беспилотника наконец поразил российский вертолет. Месяцы промахов понятны. Вертолет может лететь со скоростью более 240 км в час на высотах, превышающих тысячи метров — это слишком быстро и слишком высоко, чтобы двухкилограммовый дрон мог сделать чистый выстрел без огромной квалификации или удачи со стороны оператора", — пишет издание.

Отмечается, что украинскому оператору беспилотника, который сбил российский вертолет, или очень повезло, или он был очень умелым, или оба варианта правильные. Украинцы заметили 12-тонный российский вертолет с тремя членами экипажа на борту, который выполнял ударные, транспортные и медико-эвакуационные миссии, когда он еще был низко.

"Поймали в момент взлета", — сообщил российский блогер.

Беспилотник FPV обычно несет лишь несколько килограммов взрывчатки. Но чтобы сбить вертолет, если он попал в винты, не нужна большая огневая мощность.

Наиболее впечатляющим может быть то, как далеко российский вертолет мог быть от линии фронта. Западная окраина Донецка находится всего в 5 км от линии фронта — вполне в радиусе действия беспилотного дрона FPV.

Но восточная окраина города находится ближе к 16 км от линии фронта. Очевидно, именно там и произошла атака.

"Расстояние очень значительное", — заявил второй российский блогер.

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