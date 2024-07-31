В ГУР рассказали, с каким вызовом столкнулась РФ после удара по аэродрому «Оленья»

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Кравцев Сергей
После удара по аэродрому "Оленья" российские оккупанты сделали запрос по усилению противовоздушной обороны (ПВО). Ведь с этим у противника явные проблемы. Также для защиты инфраструктуры враг планирует наращивать подручные средства. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов.
Удар по аэродрому Оленья. Фото: из открытых источников
Также представитель ГУР отметил, что после поражения аэродрома "на болотах вый стоял знатный", поскольку эти удары являются очень чувствительными для врага.
По словам Андрея Юсова, пораженные самолеты были работающими и непосредственно вовлеченными в удары по территории Украины.
Отметим, 27 июля источники в разведке заявили об атаке дронов украинской разведки на нефтеперерабатывающий завод, а также три военных аэродрома России. Позже разведка официально подтвердила эту информацию и назвали операцию "олимпийским достижением".
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