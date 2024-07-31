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В ГУР рассказали, с каким вызовом столкнулась РФ после удара по аэродрому «Оленья»

Андрей Юсов заявил, что после удара по аэродрому «Оленья» у РФ есть запрос на усиление ПВО

сегодня, 16:05 comments2284
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Кравцев Сергей

После удара по аэродрому "Оленья" российские оккупанты сделали запрос по усилению противовоздушной обороны (ПВО). Ведь с этим у противника явные проблемы. Также для защиты инфраструктуры враг планирует наращивать подручные средства. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов.

В ГУР рассказали, с каким вызовом столкнулась РФ после удара по аэродрому «Оленья»

Удар по аэродрому Оленья. Фото: из открытых источников

"Да, есть информация на запрос об усилении ПВО. В частности, речь идет о "Панцире", если мы говорим об "Оленях". И в целом активно используются другие, в частности резиновые устройства для защиты истребителей и стратегической авиации. В частности, речь идет о покрышках. Вот так они защищают. И в принципе они собираются наращивать эти подручные средства, то, что можно делать без каких-то высоких современных технологий", — рассказал Андрей Юсов.

Также представитель ГУР отметил, что после поражения аэродрома "на болотах вый стоял знатный", поскольку эти удары являются очень чувствительными для врага.

По словам Андрея Юсова, пораженные самолеты были работающими и непосредственно вовлеченными в удары по территории Украины.

Отметим, 27 июля источники в разведке заявили об атаке дронов украинской разведки на нефтеперерабатывающий завод, а также три военных аэродрома России. Позже разведка официально подтвердила эту информацию и назвали операцию "олимпийским достижением".

"Это действительно олимпийское достижение украинских сил обороны, спецназовцев и ГУР. Мы не комментируем, что и куда, но верховный главнокомандующий отметил дальнобойность. Разумеется, направление здесь угадать нетрудно. Что касается факта поражения, мы подтверждаем факт инцидента, поражения, что-то попало куда-то", — заявил Андрей Юсов.

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