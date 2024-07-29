Что вынуждены делать россияне после удара ГУР по аэродромам: чего дальше ждать от Украины

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Кравцев Сергей
В сети продолжает обсуждаться атака ГУР на российские аэродромы "Оленья", "Энгельс", "Дягилево". Пикантности ситуации добавляет то, что это основные аэродромы, на которых физически может базироваться российская стратегическая авиация. Когда ситуация уже более-менее прояснилась, действительно ли болезненны последствия для россиян от ударов по аэродромам в РФ? Почему Украине крайне важно уничтожить как можно больше самолетов? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Уничтожение российских самолетов. Фото: из открытых источников
Аналитик, авиаэксперт Константин Криволап в эфире общенационального телемарафона отметил, что почти одновременный удар по трем аэропортам "Оленья", "Энгельс", "Дягилево" заставил россиян поднять все самолеты в небо и срочно передислоцировать их за тысячи километров.
Он рассказал, что основной базой для ТУ-95 ТС был "Энгельс" — огромный аэродром, имеющий взлетную полосу более 3 км и почти 100 метров по ширине, а также все возможности для проведения регламентных технических работ. При этом Ту-22М3 в основном обслуживался и базировался в "Дягилеве". Когда же был нанесен удар по трем военным аэродромам, то россияне были вынуждены поднять все самолеты в атмосферу, чтобы срочно передислоцировать их в безопасное место.
Эксперт указал на примечательный момент, что на аэродром в Энгельсе за сутки в украинскую атаку прилетал Ил-76, привозивший Х-101.
Авиационный эксперт Богдан Долинце в эфире канала "Киев24" отметил, что более эффективным в борьбе с авиацией российских окупантов является уничтожение непосредственно самолетов, чем взлетных полос врага.
По его словам, сейчас россияне не могут сами строить самолеты, а их ремонт затруднен.
При этом он уточнил, что военные аэродромы РФ – это "достаточно живучая инфраструктура", ведь построены таким образом, что даже после поражения каких-то критических объектов есть возможность от нескольких дней до нескольких недель либо возобновить их работу, либо развернуть необходимые мобильные комплексы. "которые позволяют компенсировать утраченную инфраструктуру".
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