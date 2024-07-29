Что вынуждены делать россияне после удара ГУР по аэродромам: чего дальше ждать от Украины

В сети продолжает обсуждаться атака ГУР на российские аэродромы "Оленья", "Энгельс", "Дягилево". Пикантности ситуации добавляет то, что это основные аэродромы, на которых физически может базироваться российская стратегическая авиация. Когда ситуация уже более-менее прояснилась, действительно ли болезненны последствия для россиян от ударов по аэродромам в РФ? Почему Украине крайне важно уничтожить как можно больше самолетов? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Уничтожение российских самолетов. Фото: из открытых источников

Стратегическая авиация РФ в опасности

Аналитик, авиаэксперт Константин Криволап в эфире общенационального телемарафона отметил, что почти одновременный удар по трем аэропортам "Оленья", "Энгельс", "Дягилево" заставил россиян поднять все самолеты в небо и срочно передислоцировать их за тысячи километров.

"Аэродромы "Оленья", "Энгельс" и "Дягилево" — это три основных аэродрома, на которых физически может базироваться российская стратегическая авиация, в частности, самолеты Ту-95, Ту-160 и Ту-22М3. Хотя Ту22М3 не входит в стратегическую авиацию , он дальний бомбардировщик", – отметил Криволап.

Он рассказал, что основной базой для ТУ-95 ТС был "Энгельс" — огромный аэродром, имеющий взлетную полосу более 3 км и почти 100 метров по ширине, а также все возможности для проведения регламентных технических работ. При этом Ту-22М3 в основном обслуживался и базировался в "Дягилеве". Когда же был нанесен удар по трем военным аэродромам, то россияне были вынуждены поднять все самолеты в атмосферу, чтобы срочно передислоцировать их в безопасное место.

"Почти одновременный удар по этим аэродромам вынудил их всех подняться в небо. ... Они все что могли, подняли в воздух. Я никак не мог понять, куда они спрятали самолеты. Они их засунули аж в Воркуту на аэродром "Советский" — это 2 500 км. Они вынуждены были туда сбежать, потому что у них не было никакой возможности где-то в другом месте садиться. Было непонятно, где наши средства могут появиться", — акцентировал Криволап.

Эксперт указал на примечательный момент, что на аэродром в Энгельсе за сутки в украинскую атаку прилетал Ил-76, привозивший Х-101.

"Интересно, что 26 июля днем туда прилетал "Ил-76", который туда привез ракеты Х-101. И я так думаю, что наши ребята очень хотели задеть этот Ил-76 с этими ракетами. То есть это должно было быть мощным ударом ", – подчеркнул Криволап.

Даже поврежденный самолет – большой успех

Авиационный эксперт Богдан Долинце в эфире канала "Киев24" отметил, что более эффективным в борьбе с авиацией российских окупантов является уничтожение непосредственно самолетов, чем взлетных полос врага.

По его словам, сейчас россияне не могут сами строить самолеты, а их ремонт затруднен.

"Так как даже поврежденный самолет, как правило, он выведен от нескольких месяцев, это при легких повреждениях, до нескольких лет, при более серьезных повреждениях. В случае сложных повреждений этот самолет дешевле списать, чем ремонтировать. А производственных мощностей делать тяжелые бомбардировщики на сегодняшний день день у Российской Федерации нет, то есть в случае уничтожения большей части самолетов российская авиация останется фактически без стратегической авиации", — пояснил аналитик.

При этом он уточнил, что военные аэродромы РФ – это "достаточно живучая инфраструктура", ведь построены таким образом, что даже после поражения каких-то критических объектов есть возможность от нескольких дней до нескольких недель либо возобновить их работу, либо развернуть необходимые мобильные комплексы. "которые позволяют компенсировать утраченную инфраструктуру".

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