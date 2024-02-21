Российские захватчики начали перекидывать на другие участки фронта свои подразделения из оккупированного города Авдеевка Донецкой области.

Оккупанты продолжают наступательные действия. Фото из открытых источников

По словам заместителя командира Третьей отдельной штурмовой бригады, майора ВСУ Максима Жорина, в ближайшее время следует ожидать усложнения ситуации на южном фронте в Запорожской области и Харьковском направлении.

"Оккупанты начали перебрасывать с Авдеевки уцелевшие подразделения на другие участки фронта. Нас ждут очень сложные бои, говорил об этом еще в прошлом году. Все это время россияне готовились к своему наступлению. Враг готовил силы и резервы, накапливал оружие и технику. И подготовился. Сейчас Россия начинает планомерно задействовать все это на поле боя. В ближайшее время, думаю, будет сложная ситуация на Юге и Харьковском направлении", – рассказал офицер ВСУ.

Кроме того, Максим Жорин сообщил, что на Авдеевском направлении оккупанты продолжат продвигаться до тех пор, пока у них будут оставаться силы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Вооруженные силы Украины на самом деле понесли большие потери во время отступления из Авдеевки, поскольку оно было плохо спланировано, сообщило The Washington Post со ссылкой на украинских военных. Издание утверждает, что отступление из Авдеевки было хаотичным и плохо спланированным. Украинские военные якобы сообщили изданию, что, несмотря на заявленные цели командования – сохранить жизнь личного состава, они не смогли безопасно отвести из города свои войска.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что польская полиция возбудила уголовное дело за разжигание ненависти в связи с появлением на митинге фермеров плаката с советской символикой и призывом к российскому диктатору Владимиру Путину. Как известно, польские фермеры более чем на 100 тракторах перекрыли дорогу у границы с Чехией. На одной из машин был флаг СССР и лозунг "Путин, разберись с Украиной, Брюсселем и нашими правителями".

