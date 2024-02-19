Впереди нелегкие месяцы для Украины. После Мюнхена нардеп испугал прогнозом

В последние три года ситуация безопасности в мире ухудшается, считает Алексей Гончаренко.

Алексей Гончаренко напугал прогнозом

В 2022 году началась полномасштабная война, героизм украинцев спас мир от полной катастрофы. Дальше стали давать оружие, но опять же с определенными ограничениями, потому что наверняка думали, что этого хватит. Но все только начинается. Ситуация по безопасности в мире не в лучшем положении",

– говорит Гончаренко и добавляет, что Россия пугает весь мир, и это – нонсенс.

По словам политика, хотя бывший президент США Дональд Трамп не присутствовал в Мюнхене, о нем постоянно говорили и по поводу его возможных действий было много переживаний. При этом, добавил нардеп, страны Балтии обеспокоены тем, если Украину "сдадут", то следующими могут быть они.

"Европейцы почувствовали опасность, начинают что-то делать, можно сказать, раскочегарить этот механизм. Многое зависит от помощи США. Как мы видим, с этим сложно. Поэтому сейчас будут нелегкие месяцы для Украины"

, – подытожил Гончаренко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что во время Мюнхенской конференции по безопасности доминировали пессимизм и сомнения в роли США в защите Европы. Журналисты заметили рост тревоги среди европейских союзников президента Джо Байдена. Они понимают, что в период, когда Россия ободрена своими успехами на поле боя в Украине, США могут сократить помощь странам НАТО, а лидеры и правительства этих стран сами сделали мало для подготовки. Отмечается, что присутствующие чиновники оборонных ведомств выразили обеспокоенность неспособностью США предоставить Украине миллиарды долларов финансирования и заявили, что они планируют сценарии, в которых именно это публичное ухудшение поддержки может подтолкнуть Россию к прямому нападению на союзника по НАТО.



