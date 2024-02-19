Впереди нелегкие месяцы для Украины. После Мюнхена нардеп испугал прогнозом

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Ткачик Олеся
В последние три года ситуация безопасности в мире ухудшается, считает Алексей Гончаренко.
Алексей Гончаренко напугал прогнозом
По словам политика, хотя бывший президент США Дональд Трамп не присутствовал в Мюнхене, о нем постоянно говорили и по поводу его возможных действий было много переживаний. При этом, добавил нардеп, страны Балтии обеспокоены тем, если Украину "сдадут", то следующими могут быть они.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что во время Мюнхенской конференции по безопасности доминировали пессимизм и сомнения в роли США в защите Европы. Журналисты заметили рост тревоги среди европейских союзников президента Джо Байдена. Они понимают, что в период, когда Россия ободрена своими успехами на поле боя в Украине, США могут сократить помощь странам НАТО, а лидеры и правительства этих стран сами сделали мало для подготовки. Отмечается, что присутствующие чиновники оборонных ведомств выразили обеспокоенность неспособностью США предоставить Украине миллиарды долларов финансирования и заявили, что они планируют сценарии, в которых именно это публичное ухудшение поддержки может подтолкнуть Россию к прямому нападению на союзника по НАТО.
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