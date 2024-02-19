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Впереди нелегкие месяцы для Украины. После Мюнхена нардеп испугал прогнозом

После Мюнхенской конференции по безопасности, к сожалению, нет серьезных новостей для Украины, написал в Фейсбуке нардеп Алексей Гончаренко. По его словам, европейцы начинают понимать угрозы, а вот помощь от США – «подвисает»

сегодня, 12:28
Автор:
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Ткачик Олеся
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В последние три года ситуация безопасности в мире ухудшается, считает Алексей Гончаренко.

Впереди нелегкие месяцы для Украины. После Мюнхена нардеп испугал прогнозом

Алексей Гончаренко напугал прогнозом

В 2022 году началась полномасштабная война, героизм украинцев спас мир от полной катастрофы. Дальше стали давать оружие, но опять же с определенными ограничениями, потому что наверняка думали, что этого хватит. Но все только начинается. Ситуация по безопасности в мире не в лучшем положении",
– говорит Гончаренко и добавляет, что Россия пугает весь мир, и это – нонсенс.

По словам политика, хотя бывший президент США Дональд Трамп не присутствовал в Мюнхене, о нем постоянно говорили и по поводу его возможных действий было много переживаний. При этом, добавил нардеп, страны Балтии обеспокоены тем, если Украину "сдадут", то следующими могут быть они.

"Европейцы почувствовали опасность, начинают что-то делать, можно сказать, раскочегарить этот механизм. Многое зависит от помощи США. Как мы видим, с этим сложно. Поэтому сейчас будут нелегкие месяцы для Украины"
, – подытожил Гончаренко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что во время Мюнхенской конференции по безопасности доминировали пессимизм и сомнения в роли США в защите Европы. Журналисты заметили рост тревоги среди европейских союзников президента Джо Байдена. Они понимают, что в период, когда Россия ободрена своими успехами на поле боя в Украине, США могут сократить помощь странам НАТО, а лидеры и правительства этих стран сами сделали мало для подготовки. Отмечается, что присутствующие чиновники оборонных ведомств выразили обеспокоенность неспособностью США предоставить Украине миллиарды долларов финансирования и заявили, что они планируют сценарии, в которых именно это публичное ухудшение поддержки может подтолкнуть Россию к прямому нападению на союзника по НАТО.




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Источник: https://www.facebook.com/alexeygoncharenko/posts/pfbid07LN5JoEUq1WGemT9X59ExNn1f2rAYDmFANw4FdJ482n3qaqrRC8woXvWLEf2pEGcl
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