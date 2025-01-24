Впечатляющее видео: посмотрите, что спасло бойца ВСУ от двух выстрелов в упор (ВИДЕО)

В украинском сегменте соцсетей распространилось видео чудесного спасения одного из украинских бойцов во время боя. Об этом 24 января сообщает портал "Комментарии". Время, место и обстоятельства съемки достоверно неизвестны.

Во время боев в застройке украинский боец поймал две пули в голову - но ни царапины! Фото: из открытых источников

По кадрам видео можно предположить, что два украинских бойца ведут зачистку в жилой застройке. Съемка, вероятно, ведется нашлемной камерой одного из них.

Показано, что второй военный сил обороны при попытке продвинуться вглубь застройки и бросить гранату получил два попадания из стрелкового оружия. Одна пуля попала в камеру GoPro, закрепленную на шлеме бойца, а вторая — просто в каску. Украинский защитник, убегая с линии огня, упал, но повреждений, похоже не получил.

Судя по видео, после того, как напарник помог бойцу подняться с земли, тот оправился от вероятной контузии, которую мог причинить удар пули по шлему, и продолжил начатое — размахнулся для броска гранаты.

Как сообщал портал "Комментарии", ситуация в Великой Новоселке Донецкой области 24 января стала критической для ВСУ. Тяжелые бои в этом районе обороны все еще продолжаются, но украинские силы зажаты с трех сторон на участке площадью несколько квадратных километров. По описанию военного журналиста Богдана Мирошникова, "там ад". В свою очередь, минобороны РФ заявило 24 января, что оккупанты якобы установили российский флаг в центре Великой Новоселки. В сообщении ведомства утверждается, что штурмовые подразделения рассекли населенный пункт на две части, заблокировали украинские войска и "приступили к их уничтожению". Украина эту информацию не подтверждала.



О том, что ВСУ вряд ли удастся отступить из Великой Новоселки без потерь, Мирошников заявил 21 января. 22 января появилось еще одно свидетельство , что дороги для отступления ВСУ под Великой Новоселкой перерезаны. Издание Neue Zürcher Zeitung 23 января подтверждало, что Силы обороны оказались в окружении с трех сторон в Великой Новоселке. При этом они полностью отрезаны от снабжения . Ч тобы выжить, бойцы пытаются эвакуироваться пешком или с помощью паромов через реку. При этом военные вынуждены бросать технику.

Как сообщали "Комментарии", Мирошников и до этого предупреждал о том, что отход из Великой Новоселки станет проблемой. 19 января он писал, что уход из поселка будет "очень веселым", потому что после потери Времевки "даже грунтовок там для этого осталось мало".