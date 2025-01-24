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Впечатляющее видео: посмотрите, что спасло бойца ВСУ от двух выстрелов в упор (ВИДЕО)

Чудеса случаются - военный не пострадал и продолжил зачистку

24 января 2025, 22:15
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Николай Лисицын

В украинском сегменте соцсетей распространилось видео чудесного спасения одного из украинских бойцов во время боя. Об этом 24 января сообщает портал "Комментарии". Время, место и обстоятельства съемки достоверно неизвестны.

Впечатляющее видео: посмотрите, что спасло бойца ВСУ от двух выстрелов в упор (ВИДЕО)

Во время боев в застройке украинский боец поймал две пули в голову - но ни царапины! Фото: из открытых источников

По кадрам видео можно предположить, что два украинских бойца ведут зачистку в жилой застройке. Съемка, вероятно, ведется нашлемной камерой одного из них.

Показано, что второй военный сил обороны при попытке продвинуться вглубь застройки и бросить гранату получил два попадания из стрелкового оружия. Одна пуля попала в камеру GoPro, закрепленную на шлеме бойца, а вторая — просто в каску. Украинский защитник, убегая с линии огня, упал, но повреждений, похоже не получил.

Судя по видео, после того, как напарник помог бойцу подняться с земли, тот оправился от вероятной контузии, которую мог причинить удар пули по шлему, и продолжил начатое — размахнулся для броска гранаты.

Как сообщал портал "Комментарии", ситуация в Великой Новоселке Донецкой области 24 января стала критической для ВСУ. Тяжелые бои в этом районе обороны все еще продолжаются, но украинские силы зажаты с трех сторон на участке площадью несколько квадратных километров. По описанию военного журналиста Богдана Мирошникова, "там ад". В свою очередь, минобороны РФ заявило 24 января, что оккупанты якобы установили российский флаг в центре Великой Новоселки. В сообщении ведомства утверждается, что штурмовые подразделения рассекли населенный пункт на две части, заблокировали украинские войска и "приступили к их уничтожению".  Украина эту информацию не подтверждала.


О том, что ВСУ вряд ли удастся отступить из Великой Новоселки без потерь, Мирошников заявил 21 января. 22 января появилось еще одно свидетельство, что дороги для отступления ВСУ под Великой Новоселкой перерезаны. Издание Neue Zürcher Zeitung 23 января подтверждало, что  Силы обороны оказались в окружении с трех сторон в Великой Новоселке. При этом они полностью отрезаны от снабжения. Чтобы выжить, бойцы пытаются эвакуироваться пешком или с помощью паромов через реку. При этом военные вынуждены бросать технику.
Как сообщали "Комментарии", Мирошников и до этого предупреждал о том, что отход из Великой Новоселки станет проблемой. 19 января он писал, что уход из поселка будет "очень веселым", потому что после потери Времевки "даже грунтовок там для этого осталось мало".



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Источник: https://t.me/i_comments/12718
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