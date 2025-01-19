Украина без боя сдала важный населенный пункт: что дальше

Силы обороны Украины не смогли отстоять Времевку Донецкой области, село досталось врагу практически без боев. Это еще больше затрудняет оборону Великой Новоселки Донецкой области, пишет 19 января портал "Комментарии" со ссылкой на данные военного журналиста Богдана Мирошникова.

ВСУ ведут бои в районе Великой Новоселки, отход из которой, по мнению военного журналиста Мирошникова, будет проблемным. Фото: из открытых источников

"Бои за Времевку завершены, особенно и не начавшись. Будущий уход из Великой Новоселки будет "очень веселым". Потому что даже грунтовок там для этого осталось мало", — отметил журналист.

По мнению Мирошникова, проблема сил обороны на этом направлении — дефицит личного состава. Подразделения, утверждает он, истощены и измотаны.

"Если ту зону держат несколько побитых батов (батальонов) ТРО, у которых оставался низкий процент от штатки (штатного расписания), то, наверное, это (отступление) — логические последствия происходящего", — добавил он.

По данным проекта DeepState на вечер 18 января, отмечено продвижение российских войск возле ряда населенных пунктов Донецкой области, в том числе и Великой Новоселки, в которой россияне начали штурмы некоторых районов на востоке и севере населенного пункта.

"Враг продвинулся в Котлино, Удачном, возле Новоандреевки, Сухих Ялов, Времовки и Великой Новоселки. Противник штурмует (в Великой Новоселке) район молокозавода, АЗС, общежития и аэродрома", — сказано в сообщении.

До этого в ночь на 16 января стало известно, что россияне оккупировали Нескучное. После этого кольцо вокруг Великой Новоселки, которая длительное время находится в полуокружении, сжалось еще больше.

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