Действительно ли россияне зашли в Покровск: появилась реакция военных

Информация о том, что россияне якобы зашли в Покровск Донецкой области, не соответствует действительности, на подходе к городу идут ожесточенные бои. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает в Telegram оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица".

Бои за Покровск. Фото: из открытых источников

"Оперативная обстановка на Покровском направлении остается наиболее сложной на линии соприкосновения. Ожесточенные бои продолжаются на подступах к агломерации. Силы обороны противостоят попыткам противника реализовать свое численное преимущество и развивать наступление", — говорится в сообщении.

В ОСУВ "Хортица" отметили, что сейчас в социальных сетях распространяется информация о присутствии россиян в Покровске, однако она не соответствует действительности.

"Через официальные информационные каналы проверенная и взвешенная информация о боевых действиях и оперативной ситуации на каждом направлении фронта постоянно уточняется и предоставляется для информирования общества. Любая эмоциональная интерпретация такой информации и распространение сообщений, которые тем или иным образом могут поощрить противника к осложнению ситуации на определенном участке фронта, являются действиями в пользу врага", — отметили в группировке.

При этом воины призвали пользоваться проверенной информацией, сдерживать эмоции и поддерживать Вооруженные Силы Украины.

О том, что россияне зашли в Покровск, заявляла, в частности, нардеп Марьяна Безуглая.

Между тем аналитики DeepState сообщают о продвижении врага возле некоторых населенных пунктов в Харьковской и Донецкой областях. В частности, российские оккупанты достигли успеха Удачного, Котлиного и Дачного. Также сообщается о продвижении врага на Харьковщине, в частности в населенных пунктах Тихое и Зеленый Гай.



