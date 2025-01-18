Действительно ли россияне зашли в Покровск: появилась реакция военных

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Кравцев Сергей
Информация о том, что россияне якобы зашли в Покровск Донецкой области, не соответствует действительности, на подходе к городу идут ожесточенные бои. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает в Telegram оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица".
Бои за Покровск. Фото: из открытых источников
В ОСУВ "Хортица" отметили, что сейчас в социальных сетях распространяется информация о присутствии россиян в Покровске, однако она не соответствует действительности.
При этом воины призвали пользоваться проверенной информацией, сдерживать эмоции и поддерживать Вооруженные Силы Украины.
О том, что россияне зашли в Покровск, заявляла, в частности, нардеп Марьяна Безуглая.
Между тем аналитики DeepState сообщают о продвижении врага возле некоторых населенных пунктов в Харьковской и Донецкой областях. В частности, российские оккупанты достигли успеха Удачного, Котлиного и Дачного. Также сообщается о продвижении врага на Харьковщине, в частности в населенных пунктах Тихое и Зеленый Гай.
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