РФ вошла в Покровск – нардепка

Вечером 17 января народная депутат Марьяна Безугла сообщила, что российские оккупационные войска зашли в город Покровск, расположенный в Донецкой области.

Бої за Покровськ (фото з відкритих джерел)

Эта новость она опубликовала в своем Telegram-канале, подчеркнув, что хотя информация, вероятно, будет опровергнута, Покровск является важным городом и частью крупной городской агломерации. Она предложила обратиться к карте DeepState, чтобы лучше понять ситуацию.

"Посмотрите карту DeepState и все поймете", – написала она.

Депутат также выразила обеспокоенность ситуацией на фронте, заметив, что, по ее мнению, нет эффективного руководителя, способного стабилизировать обстановку.

"Черватый специально (?) закрыт в тылу. Верните Драпатого. Не делайте его отпущением за ТЦК. Верните в бой. Прошу", — отчаянно написала Безугла.

В то же время боец Вооруженных сил Украины, пишущий под псевдонимом "Бахмутский демон", прокомментировал ситуацию в своем Telegram-канале. Он сообщил, что бои продолжаются в пригороде Покровска, с небольшими штурмовыми группами, пытающимися прорваться.

"Окрестности это еще не Покровск, кошка, но штурмовые группы по 2-4 человека пробуют забегать", — написал он, очевидно, комментируя информацию Марьяны Безуглой.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что часть позиций ВСУ под Покровском разрушена оккупантами, — ОСУВ "Хортица". Оккупанты разрушили несколько позиций сил обороны на Покровском направлении. В настоящее время ВСУ принимают необходимые меры, чтобы избежать ухудшения тактической ситуации.

В частности, на Покровском направлении украинские войска противостоят численному превосходству врага и не позволяют ему развивать наступление. В течение последних суток противник совершал наступательные действия в районах Водяное Второе, Елизаветовка, Миролюбовка, Луч, Зверевое, Котлино, Успеновка, Петропавловка, Андреевка, Курахово, Дачное и Янтарное. Бои продолжаются также в Лисовке, Зеленом, Шевченко и Нововасиловке.

