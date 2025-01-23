Украинская оборона на Донбассе потерпела крах, сообщает издание Neue Zürcher Zeitung. Журналисты утверждают, что Силы обороны оказались в окружении в Великой Новоселки. При этом они полностью и отрезаны от снабжения.

Бои в Донецкой области

Издание утверждает, что украинские военные заблокированы с трех сторон. Якобы они, чтобы выжить, пытаются эвакуироваться пешком или с помощью паромов через реку. При этом военные вынуждены бросать технику.

Neue Zürcher Zeitung отмечает, что ситуация напоминает предварительные сложные отступления: под Авдеевкой год назад и под Угледаром в октябре прошлого года. При этом журналисты подчеркивают, что в обоих случаях командование слишком долго ждало в безвыходной ситуации и слишком поздно отдало приказ об уходе.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что оборона Великой Новоселки подходит к своему логическому завершению, об этом сообщил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец. По его словам, передовые подразделения 37-й отдельной мотострелковой бригады при поддержке подразделений 5-й отдельной танковой бригады (ОТБР) из состава 36-й ЗВА противника уже начали бои в юго-восточной части населенного пункта. При этом эксперт сообщил, что передовые подразделения 127-й мсд из состава 5-й ЗВА противника настойчиво прорываются с юго-западной стороны до самого села, атакуя через Времеевку.

"Учитывая, что все дороги, ведущие к Великой Новоселке, также уже перерезаны, отвод украинских подразделений в северо-западном направлении от села Большая Новоселка на Бурлацкое — вопрос времени. При этом, чем дольше ВСУ будут продолжать вести бои на этом". ятачку" в Великой Новоселке, тем больше вероятность появления "осложнений" для такого рода маневра", — подчеркнул Машовец.



