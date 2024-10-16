Возвращают советские практики: оккупанты эксплуатируют детей на работах в поле

Российские захватчики возвращают на временно оккупированных территориях Украины советскую практику привлечения детей к сбору урожая и обработке земли.

Россияне эксплуатируют детей. Фото из открытых источников

Как пишет Центр национального сопротивления, такие уроки дармового труда провели для учитилей 4-й Мелитопольской школы.

Сообщается, что регулярные занятия по "агротруду" проходят в оккупации для школьников старших классов. Таким образом, оккупанты якобы готовят будущие кадры для агропромышленного комплекса. Впрочем, на практике это использование дармового детского труда и считается формой эксплуатации.

Кроме этого, по данным Центра сопротивления, россияне активно привлекают украинских детей на временно оккупированных территориях для изготовления дронов. Для этого Кремль обеспечивает местные школы учебниками беспилотных авиационных систем.

Отмечается, что в условиях временной оккупации детский труд стал преступной реальностью. Важно, чтобы международное сообщество и правозащитные организации активно реагировали на такие нарушения, требуя ответственности для Кремля.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики продолжают уничтожать город Торецк Донецкой области. "Враг "разбирает" город артиллерией, авиацией и fpv-дронами. В Торецке фактически не осталось целых домов, а некоторые кварталы уничтожены полностью. Там, где уже невозможно найти укрытие и невозможно закрепиться, где позиции фактически "стерты" fpv-дронами, нам приходится перемещаться на другие позиции", – рассказала Анастасия Бобовникова.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в Силах обороны Украины призвали западных союзников отреагировать на участие северокорейских солдат в войне против Украины. "Хотелось бы услышать какие-то действия наших западных партнеров после привлечения пехотных северокорейских подразделений к войне в Украине. На симметричность надеяться не приходится, просто хотя бы какую-то реакцию", — заявил майор ВСУ Максим Жорин.