Возрастает опасность. Казахстан призвал своих граждан покинуть две украинские области

Посольство Казахстана в Украине призвало своих граждан из-за нестабильной ситуации из безопасностю выехать из Одесской и Харьковской областей.

Казахстан обратился к своим гражданам из-за ситуации с безопасностью в Украине. Фото из открытых источников

"В связи с ростом напряженности и нестабильной ситуацией в Одесской и Харьковской областях, посольство Республики Казахстан в Украине рекомендует гражданам Казахстана рассмотреть возможность покинуть эти области", — говорится в сообщении посольства.

Сообщается, что для выезда из Украины граждане Казахстана могут воспользоваться наземными маршрутами через Польшу или Молдову, а оттуда отправиться в Казахстан коммерческим авиасообщением.

В посольстве отметили, что для выезда через Польшу гражданам Казахстана необходимо иметь шенгенскую визу, а для выезда через Молдову виза не требуется.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики замедлили наступательные операции в районе оккупированного города Авдеевка Донецкой области, сообщил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. По словам офицера ВСУ, замедление темпов наступления россиян не означает, что они приостановили попытки штурмов.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в Москве резко увеличилось количество дел о нарушении правил въезда в Россию иностранцами (статья 18.8 КоАП) после теракта в "Крокус сити холле". После нападения на "Крокус" в городах РФ усилились облавы на мигрантов. В Москве полиция организовала рейды по общежитиям. Также силовики нагрянули на склад Wildberries в подмосковной Электростали, где было задержано по меньшей мере сорок человек. При этом особое внимание уделяется уроженцам Таджикистана.

