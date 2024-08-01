Возможны массированные обстрелы: власти предупреждают жителей одной из областей об опасности 2 августа

Страна-агрессорка Россия в пятницу, 2 августа, может организовать массированный обстрел на юге Украины.

Александр Прокудин (фото из открытых источников)

Россияне предпочитают символизм, и в этот день в РФ празднуют "день ВДВ" (воздушно-десантных войск). Поэтому захватчики могут осуществить массированную атаку именно в пятницу. Об этом предупредил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

Он отметил, что в этот день возможны массированные обстрелы населенных пунктов вдоль Днепра, включая Херсон.

"В этот день россияне, помешанные на символизме, празднуют "день ВДВ". Поэтому завтра, 2 августа, возможны массированные обстрелы с временно оккупированного левобережья", – сказал Прокудин.

Он подчеркнул, что под угрозой обстрелов находятся населенные пункты вдоль Днепра, в том числе и Херсон.

"Дорогие жители области, если есть такая возможность, завтрашний день лучше провести дома. Не передвигайтесь по улицам без необходимости и не посещайте людные места. В случае обстрелов пройдите в ближайшее хранилище или уличное укрытие", – обратился к жителям области председатель ОВА.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Сырский рассказал, где враг бросает на прорыв свои наиболее опытные резервы. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что за последние три дня работал в бригадах, которые держат оборону на Харьковском и Торецком направлениях. Кроме того, по его словам, сложна также ситуация и на Северском направлении, там оккупанты активно проводят штурмы, применяют артиллерию, однако не имеют успеха. По его информации, по всем направлениям продолжаются бои разной интенсивности.

Сырский добавил, что во время активных боевых действий тактические позиции войск могут изменяться несколько раз в течение суток. По его словам, по состоянию на сегодняшний день существенных изменений не произошло.

