Возможны ли мирные переговоры между Украиной и Россией для окончания войны: какие условия

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Мирные переговоры Москвы и Киева для окончания войны в Украине невозможны, считает украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников. По его словам, российско-украинская война – это экзистенциальный конфликт, который никогда не закончится.
Возможны ли мирные переговоры Украины и России. Фото из открытых источников
Виталий Портников в эфире "Еспресо" прокомментировал возможность мирных переговоров между Украиной и Россией.
По его словам, если Путин даже не захочет оккупировать всю страну, то он планирует создать вассальное подконтрольное государство РФ, в которое российская армия могла бы спокойно заходить и выходить с ее территории.
Виталий Портников считает, что в переговорах возможно лишь прекращение огня, однако для этого должны быть определенные условия.
Политический обозреватель считает, что форумы мира и встречи с политиками не помогут закончить войну, ведь это "экзистенциальный конфликт, такие конфликты не заканчиваются, если они начинаются". Потому, по словам Портникова, нужно просто осознать и жить в состоянии этого конфликта.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что секретарь СНБО Александр Литвиненко заявил о необходимости Россию принудить к мирным переговорам.
Также "Комментарии" писали о Викторе Орбане, который назвал первый шаг для окончания войны в Украине.
Новости