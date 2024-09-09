Возможны ли мирные переговоры между Украиной и Россией для окончания войны: какие условия

Мирные переговоры Москвы и Киева для окончания войны в Украине невозможны, считает украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников. По его словам, российско-украинская война – это экзистенциальный конфликт, который никогда не закончится.



Возможны ли мирные переговоры Украины и России. Фото из открытых источников

Виталий Портников в эфире "Еспресо" прокомментировал возможность мирных переговоров между Украиной и Россией.

"Я выхожу из аксиомы, что российско-украинские переговоры об окончании войны в принципе невозможны. Об этом можно забыть по простой причине: логическая задача Российской Федерации, с точки зрения возобновления имперских потуг, есть укрощение Украины, оккупация нашей страны и создание, по крайней мере, сферы влияния от Ужгорода до Ашхабада", — утверждает Портников.

По его словам, если Путин даже не захочет оккупировать всю страну, то он планирует создать вассальное подконтрольное государство РФ, в которое российская армия могла бы спокойно заходить и выходить с ее территории.

Виталий Портников считает, что в переговорах возможно лишь прекращение огня, однако для этого должны быть определенные условия.

"Переговоры о прекращении огня — возможны на момент истощения демографических, экономических, военных и политических ресурсов враждующих стран. Это вопрос, что Украина должна упасть на день позже России. Все, больше ничего не будет, никаких других формул нет", — сказал Портников.

Политический обозреватель считает, что форумы мира и встречи с политиками не помогут закончить войну, ведь это "экзистенциальный конфликт, такие конфликты не заканчиваются, если они начинаются". Потому, по словам Портникова, нужно просто осознать и жить в состоянии этого конфликта.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что секретарь СНБО Александр Литвиненко заявил о необходимости Россию принудить к мирным переговорам.

Также "Комментарии" писали о Викторе Орбане, который назвал первый шаг для окончания войны в Украине.