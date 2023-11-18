Возможно ли вернуть Донбасс военным путем: откуда могут начать драпать русские

Несмотря на то, что западные аналитики утверждает о фактическом завершении украинского контрнаступления, самые интересные и неожиданные события могут произойти совсем скоро. Самое интересное может произойти или вблизи Донецка, или же на левом берегу Херсонской области. Где реальнее продвинуться ВСУ – в сторону Донецка или в сторону аннексированного Крыма? Издание "Комментарии" разбиралось в этом, изучив мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Самый вероятный сценарий, который сейчас возможен, — это сжатие до линии старого разграничения

Военный эксперт Петр Черник в эфире "ТСН" высказал мнение, что продвижение для ВСУ в сторону оккупированного Донецка будет крайне проблематичным. Эксперт приводит пример продвижения россиян в сторону Авдеевки, которая в десятки раз меньше Донецка. Оккупанты тратят огромные силы и ресурсы и при этом не могут достичь поставленной цели, штурмуя Авдеевку. Все из-за того, что город хорошо укреплен. Можно себе представить, насколько укреплен Донецк и сколько сил могут потерять украинские военные, штурмуя Донецк.

"Как военной силой пробивать Донбасс – я не понимаю. Это невозможно с военной точки зрения. Если россияне сохраняют устойчивость управления, у них сохраняется человеческий ресурс, а он еще достаточно велик. Донбасс ни в Первой, ни во Второй мировой войне никто штурмом не брал", – отметил Петр Черник.

По его мнению, в этой связи Украина проще деоккупировать Крым, нежели Донбасс.

Россияне могут пойти даже на отход в Крым, если они точно будут терять Авдеевку

Полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан в эфире "24 канала" высказал мнение, что россияне могут оказаться перед непростой дилеммой – потерять левый берег Херсонской области и фактически всю Херсонщину или же оказаться перед угрозой потери Донецка. Поэтому россиянам придется – либо прекратить штурм Авдеевки, перебросив дополнительные войска на юг Украины, или же оставить занятые позиции на левом берегу.

При этом эксперт объяснил, почему оккупанты, скорее всего, оставят левобережье: Авдеевское направление очень важно для РФ.

По словам Свитана, сейчас для оккупантов усилилась угроза потерять северную часть Донецка. Он рассказал, что, когда россияне начнут отходить от Авдеевки, ВСУ зайдут на Ясиноватский блокпост, а это выход на объездную дорогу между Донецком, Ясиноватой и Макеевкой.

"У россиян сейчас дилемма, что делать: либо терять левый берег, либо часть Донецка, особенно его северную часть", — заявил Роман Свитан.

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