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Возможно ли участие НАТО в войне в Украине: Столтенберг сделал заявление

Йенс Столтенберг подчеркнул, что НАТО не отправляет Украине ни войск, ни самолетов

сегодня, 12:00
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Автор:

Кравцев Сергей

В НАТО было принято решение не участвовать в войне, которую Россия развязала против Украины. Именно поэтому Североатлантический альянс воздерживается от того, чтобы направлять войска в Украину и передавать самолеты. Как передает издание "Комментарии", такое заявление в интервью "Die Welt" сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.    

Возможно ли участие НАТО в войне в Украине: Столтенберг сделал заявление

Йенс Столтенберг. Фото: Getty Images

Генсек НАТО отметил, что страны Альянса не собираются менять свою позицию относительно войны в Украине. Она остается такой же, как и в первый день полномасштабной войны России против Украины. Тогда Альянс публично заявил, что войск НАТО не будет на территории Украины, как не будет и самолетов. Этой позиции все страны НАТО придерживаются и сейчас.                                                                                            

При этом Йенс Столтенберг отметил, что страны НАТО поддерживают украинцев необходимым вооружением.

"Ведь мы не должны забывать, что это захватническая война против независимого, суверенного, демократического государства. Украина имеет право на самооборону по Уставу ООН, и мы имеем право помогать им в отстаивании этого права. Конечно, всегда есть риск эскалации. Поэтому так важно усилить военное присутствие НАТО в восточной части Альянса", — подчеркнул Столтенберг.

Читайте также на портале "Комментарии" — в НАТО спрогнозировали, пойдет ли Путин на новую эскалацию после поставки Западом танков Украине.

Также издание "Комментарии" сообщало – в ISW рассказали, что поможет ВСУ нанести поражение армии РФ и освободить территорию Украины.




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Источник: https://www.welt.de/politik/ausland/plus243408767/Atomkrieg-Russland-sollte-wissen-dass-ein-Atomkrieg-nie-gewonnen-werden-kann.html
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