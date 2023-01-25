Возможно ли участие НАТО в войне в Украине: Столтенберг сделал заявление

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
В НАТО было принято решение не участвовать в войне, которую Россия развязала против Украины. Именно поэтому Североатлантический альянс воздерживается от того, чтобы направлять войска в Украину и передавать самолеты. Как передает издание "Комментарии", такое заявление в интервью "Die Welt" сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Йенс Столтенберг. Фото: Getty Images
Генсек НАТО отметил, что страны Альянса не собираются менять свою позицию относительно войны в Украине. Она остается такой же, как и в первый день полномасштабной войны России против Украины. Тогда Альянс публично заявил, что войск НАТО не будет на территории Украины, как не будет и самолетов. Этой позиции все страны НАТО придерживаются и сейчас.
При этом Йенс Столтенберг отметил, что страны НАТО поддерживают украинцев необходимым вооружением.
Читайте также на портале "Комментарии" — в НАТО спрогнозировали, пойдет ли Путин на новую эскалацию после поставки Западом танков Украине.
Также издание "Комментарии" сообщало – в ISW рассказали, что поможет ВСУ нанести поражение армии РФ и освободить территорию Украины.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости