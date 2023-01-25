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В НАТО спрогнозировали, пойдет ли Путин на новую эскалацию после поставки Западом танков Украине

Чтобы Украина победила в войне, необходимо обеспечить ее необходимым вооружением, в том числе тяжелой техникой, уверен генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

сегодня, 10:45
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Автор:

Кравцев Сергей

Опасения некоторых западных лидеров, что после поставки танков Leopard 2 Украине российский президент Путин пойдет на новую эскалацию, не имеют ничего общего с реальностью. Все дело в том, что Путин уже пошел на самую жестокую эскалацию, продолжая войну и не желая останавливаться.  Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Die Welt" заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

В НАТО спрогнозировали, пойдет ли Путин на новую эскалацию после поставки Западом танков Украине

Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников

Генсек НАТО подчеркнул, что именно Россия начала эту войну и будет большой трагедией, если Путину это сойдёт с рук. Это также станет трагедией для всего цивилизованного мира, потому что авторитарные лидеры увидят в Путине пример, ведь они поймут, что тому удалось избежать наказания за использование грубой силы для достижения своих целей.  

"РФ начала агрессивную войну против независимой, суверенной страны, и для Украины будет трагедией, если президенту Путину это выйдет из рук", – отметил генсек НАТО.

Йенс Столтенберг признал, что НАТО заинтересован в том, чтобы Украина победила в этой войне. Союзники Украины понимают, что в любом случае война должна закончиться за столом переговоров, но Украины во время этих переговоров должна иметь сильную позицию, которая напрямую зависит от того, удастся ли Киеву одержать новые победы на поле боя. Поэтому, если Запад хочет видеть Украину независимой страной, нужно действовать уже сейчас, предоставляя более тяжёлую технику и вооружение.

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Источник: https://www.welt.de/politik/ausland/plus243408767/Atomkrieg-Russland-sollte-wissen-dass-ein-Atomkrieg-nie-gewonnen-werden-kann.html
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