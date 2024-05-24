Возможно ли новое наступление на Киев: что говорят в ВСУ

На сегодняшний день нет угрозы наступления оккупационных войск с территории Беларуси на Киев, заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

Сейчас у РФ нет сил для наступления на Киев. Фото из открытых источников

"Все "инсайды" о том, что Янукович (кто-то еще о нем помнит!) якобы прилетел на встречу с Лукашенко и Путиным ради открытия "новых фронтов" лучше воспринимать как враждебные информационные операции. Врагам выгодно нагнетать истерию в украинском обществе, тем более, она и так присутствует", — подчеркнул Максим Жорин.

В то же время офицер ВСУ отметил, что это вовсе не означает, что наступление с территории Беларуси невозможно.

Как и писал неоднократно ранее, Беларусь фактически превратилась в область РФ, поэтому рано или поздно белорусов смогут заставить открыть второй фронт. Однако в основном это все равно будут российские войска, потому что в белорусскую армию как-то совсем не верю", — добавил военнослужащий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что необходимость проведения в России новой частичной мобилизации станет неизбежной до конца 2024 года или начала 2025 года. Как пишет Financial Times со ссылкой на источник, близкий к руководству российской армии, властям России, возможно, придется выйти за рамки нынешней стратегии набора военнослужащих. Такой шаг может быть вызван необходимостью сохранить превосходство российской армии на фронте в Украине.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что любая война заканчивается переговорами и соглашениями. Война в Украине может закончиться по финскому сценарию, когда Финляндия после войны с Советским союзом потеряла часть территорий, но сохранилась как государство, заявил командир 57-й отдельной мотопехотной бригады Александр Бакулин. При этом офицер ВСУ, чья бригада одной из первых вступила в бой с оккупантами в Харьковской области, считает, что Украина уже выиграла войну против России.