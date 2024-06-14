Возможно ли договориться с Путиным: что об этом думают в ВСУ

Предложения российского диктатора Владимира Путина о переговорах следует рассматривать исключительно как попытку расколоть украинское общество, считает заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

Путин выдвинул свои требования относительно переговоров. Фото из открытых источников

"Все разговоры Путина о "переговорах", "мире" и "прекращении огня" следует воспринимать только как дезинформацию для углубления раскола в мировом сообществе и украинском обществе. А озвученные условия – как лишнее доказательство, что никто в России не собирается ни о чем договариваться. Российские захватчики хотят оккупировать и уничтожить всю Украину, а затем использовать нашу территорию и людей для дальнейшего наступления на Европу", – заявил Максим Жорин.

Военнослужащий добавил, что украинские власти и общество, безусловно, должны работать на международной арене, однако не стоит успокаивать себя иллюзиями.

"Придется воевать. Никто за нас нам победу не подарит", – добавил офицер ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден на саммите G7 подписали двустороннее соглашение о безопасности, направленное на усиление оборонных возможностей Украины. Соглашение подписано на 10 лет. Соглашение безопасности является еще одним шагом на пути к членству Украины в НАТО и подтверждает поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в Украине отдельные категории мужчин в возрасте до 25 лет также могут быть мобилизованы, хотя новый закон предусматривает мобилизацию военнообязанных, которым исполнилось 25 лет. "Резервисты — это те, кто раньше проходили военную службу, окончили военную кафедру или те, кого признали непригодными к прохождению военной службы в мирное время и ограниченно пригодными для службы в особый период", — рассказала адвокат Ольга Леонтьева.