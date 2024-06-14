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Возможно ли договориться с Путиным: что об этом думают в ВСУ

Российский диктатор стремится оккупировать всю Украину, убеждены в ВСУ

сегодня, 22:22
Автор:
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Марьян Ощановский
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Предложения российского диктатора Владимира Путина о переговорах следует рассматривать исключительно как попытку расколоть украинское общество, считает заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

Возможно ли договориться с Путиным: что об этом думают в ВСУ

Путин выдвинул свои требования относительно переговоров. Фото из открытых источников

"Все разговоры Путина о "переговорах", "мире" и "прекращении огня" следует воспринимать только как дезинформацию для углубления раскола в мировом сообществе и украинском обществе. А озвученные условия – как лишнее доказательство, что никто в России не собирается ни о чем договариваться. Российские захватчики хотят оккупировать и уничтожить всю Украину, а затем использовать нашу территорию и людей для дальнейшего наступления на Европу", – заявил Максим Жорин.

Военнослужащий добавил, что украинские власти и общество, безусловно, должны работать на международной арене, однако не стоит успокаивать себя иллюзиями.

"Придется воевать. Никто за нас нам победу не подарит", – добавил офицер ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден на саммите G7 подписали двустороннее соглашение о безопасности, направленное на усиление оборонных возможностей Украины. Соглашение подписано на 10 лет. Соглашение безопасности является еще одним шагом на пути к членству Украины в НАТО и подтверждает поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в Украине отдельные категории мужчин в возрасте до 25 лет также могут быть мобилизованы, хотя новый закон предусматривает мобилизацию военнообязанных, которым исполнилось 25 лет. "Резервисты — это те, кто раньше проходили военную службу, окончили военную кафедру или те, кого признали непригодными к прохождению военной службы в мирное время и ограниченно пригодными для службы в особый период", — рассказала адвокат Ольга Леонтьева.



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Источник: https://t.me/MaksymZhorin/5216
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