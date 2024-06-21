Возможна ли вскоре демобилизация: глава МВД поставил точку в этом вопросе

На сегодняшний день в Украине нет условий для проведения демобилизации, поскольку на фронте нужны опытные военные, которые воюют более двух лет. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал министр МВД Игорь Клименко.

Демобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Глава МВД заявил, что он говорил на эту тему с командирами, которые находятся непосредственно на самом "передке". И вывод следующий – если демобилизовать тех, кто воюет 2 года, то есть угроза обвала фронта, противник получит колоссальный шанс для прорыва.

"Если мы демобилизуем тех людей, которые, например, отслужили 2 года, то у нас "просядет" фронт и подразделения будут неполноценными. Мы сейчас или должны восстановить боеспособность подразделений и у нас должна быть, как минимум, равноценная замена во время ротации действующих бригад и батальонов... Мы не имеем права обрушить фронт", — отметил министр.

Игорь Клименко добавил, что понимает военных, давно воюющих и желающих демобилизоваться, но ситуация на фронте и в целом в государстве пока не позволяет этого сделать. Фронт нуждается в опытных военных.

По мнению министра, разговоры о "большей демобилизации" могут быть только тогда, когда появятся новые военные с опытом. По словам главы МВД, люди, которые сейчас тренируются, станут опытными военными через несколько месяцев.

"Чтобы удержать, нам нужны опытные военные. Например, эти люди, которые сейчас тренируются на полигоне, они станут опытными военными через несколько месяцев... Если будет два состава, тогда мы сможем говорить о большей демобилизации", — резюмировал Клименко.

Отметим, ранее весьма негативно высказались о теме демобилизации в Третьей штурмовой. Заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр), майор Максим Жорин заявил, что при любых показателях набора в армию демобилизация украинских военнослужащих пока невозможна.



