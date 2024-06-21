Возможна ли вскоре демобилизация: глава МВД поставил точку в этом вопросе

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Кравцев Сергей
На сегодняшний день в Украине нет условий для проведения демобилизации, поскольку на фронте нужны опытные военные, которые воюют более двух лет. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал министр МВД Игорь Клименко.
Демобилизация в Украине. Фото: из открытых источников
Глава МВД заявил, что он говорил на эту тему с командирами, которые находятся непосредственно на самом "передке". И вывод следующий – если демобилизовать тех, кто воюет 2 года, то есть угроза обвала фронта, противник получит колоссальный шанс для прорыва.
Игорь Клименко добавил, что понимает военных, давно воюющих и желающих демобилизоваться, но ситуация на фронте и в целом в государстве пока не позволяет этого сделать. Фронт нуждается в опытных военных.
По мнению министра, разговоры о "большей демобилизации" могут быть только тогда, когда появятся новые военные с опытом. По словам главы МВД, люди, которые сейчас тренируются, станут опытными военными через несколько месяцев.
Отметим, ранее весьма негативно высказались о теме демобилизации в Третьей штурмовой. Заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр), майор Максим Жорин заявил, что при любых показателях набора в армию демобилизация украинских военнослужащих пока невозможна.
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