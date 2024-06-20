Не нужно врать: в Третьей штурмовой сделали заявление о демобилизации

Следует понимать, что при любых показателях набора в армию демобилизация украинских военнослужащих пока невозможна. Как сообщает портал "Комментарии", такое мнение высказал заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр), майор Максим Жорин.

Демобилизация. Фото: из открытых источников

"Мое личное мнение — нет пока ни одного решения по вопросу демобилизации. Реального решения, а не поп***еть. Даже если есть хорошие показатели по набору в армию", — отметил военный.

Он подчеркнул, что прежде всего необходимо говорить о решении проблемных вопросов с нехваткой личного состава, которые никуда не исчезли.

"Потом об адекватной ротации и возможностях отдыха и восстановления для бригад, которые выходят из наиболее активных участков фронта. Потому что пока "отдых" выглядит просто как опрокидывание на более спокойные участки", — добавил Максим Жорин.

Боец призвал не обманывать людей и не создавать напрасных надежд для военных и их семей.

"Лучше говорить правду — при любых показателях набора демобилизация пока невозможна", — подчеркнул Максим Жорин.

Отметим, в интервью "УП" секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что Генштаб ВСУ не скрывает, что удовлетворен нынешними темпами мобилизации в Украине. Если они не изменятся до конца лета, в Верховную Раду можно будет вносить законопроект о демобилизации.

Нардеп считает, что приблизительный срок готовности соответствующего проекта – октябрь 2024 года, однако только при сохранении текущей ситуации по мобилизации.

Читайте на портале "Комментарии" — Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки рассматривает возможность передачи функций ТЦК в гражданские органы. Об этом в эфире общенационального телемарафона заявил заместитель председателя этого комитета, нардеп Егор Чернев.



