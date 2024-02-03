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Возможна ли буферная зона между Украиной и РФ: объяснение аналитика

Демилитаризация границы с Россией должна стать одной из целей Украины

3 февраля 2024, 23:26
Автор:
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Марьян Ощановский
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Военно-политический обозреватель Александр Коваленко убежден, что буферная зона на границе Украины с РФ не только возможна, но и необходима будет по окончании активной фазы войны.

Возможна ли буферная зона между Украиной и РФ: объяснение аналитика

Контроль за границей с РФ нужен будет и после войны. Фото из открытых источников

По словам военного аналитика, идея демилитаризации границы РФ важна для обеспечения будущей безопасности Украины на поколение вперед.

Александр Коваленко считает, что глубина буферной зоны должна достигать около 50 км. Он отметил, что "это оптимальная глубина для огневого контроля дальнобойной и высокоточной артиллерией".

Военный эксперт отметил, что для создания буферной зоны даже не нужно будет заходить на территорию РФ, поскольку контроль может производиться дистанционно с учетом возможностей ближнего, среднего и дальнего артиллерийского эшелона.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что власти Украины проинформировали администрацию Джо Байдена о решении уволить Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. По данным издания The Washington Post, американские чиновники не поддержали решение украинских властей уволить Залужного, однако и не стали возражать против него, отметив, что это право Владимира Зеленского принимать подобные кадровые решения.

"Комментарии" также писали, что генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко не исключает, что РФ попытается снова захватить Киев. "Для нового наступления на Киев у них есть и силы, и средства, и количество. При этом для них потерять 30-40 тысяч человек не проблема", — заявил генерал-майор ВСУ. Дмитрий Марченко заявил, что "сейчас не нужно расслабляться", поскольку россияне ушли из-под Киева "не просто так".



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Источник: https://t.me/zloyodessit/20968
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Обсуждения

Правдоруб

сегодня, 00:59

очередной прокацапский эксперт!!! ВЕРНИТЕ ЗАЛУЖНОГО!!! зеленского и всех слуг миноры к стенке!!!


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