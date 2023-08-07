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Возможен ли реванш под Купянском: в ВСУ рассказали, что происходит с массированной атакой РФ

Сергей Череватый, говоря о ситуации возле Купянска, заявил, что ВСУ знают все планы россиян и срывают их

сегодня, 13:10
Автор:
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Кравцев Сергей
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Ситуация на Купянском направлении сложная, но контролируемая. Украинским защитникам известны все планы российских оккупантов. Поэтому у тех ничего не получается с попытками продвинуться вперед. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире "Радио Свобода" заявил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.

Возможен ли реванш под Купянском: в ВСУ рассказали, что происходит с массированной атакой РФ

Сергей Череватый. Фото: из открытых источников

Спикер отметил, на Купянском направлении россияне уже несколько недель подряд пытаются наступать и ищут слабые места в обороне ВСУ. Однако российская армия не сможет взять позиции, которые были освобождены украинскими защитниками прошлой осенью.


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"Это они так надеются, они живут реваншем. И это уже не один месяц. Сначала было взято Донецкую и Луганскую область как промежуточный этап. Здесь, учитывая, что наши враги привязаны к датам, символам — они бы до начала сверхуспешной Харьковской операции, где их просто унизили, в считанные дни выбросили с огромной территории. Оставить технику и снаряды", — заявил Череватый.

Он добавил, бесспорно россияне хотели бы прорваться в район Купянска и повторить хоть какой-то отголосок славы, которую они получили во время оккупации территорий Донецкой и Луганской областей.

По словам Сергея Череватого, сегодня украинским защитникам известны все планы противника, поэтому нет никаких шансов, что российские командиры смогут добиться своих целей. 

Череватый подчеркнул, россияне несколько недель подряд пытаются атаковать, но каждый раз после того, как противник несет большие потери в живой силе и технике, он отступает. Ожесточенные бои действительно не прекращаются, но ситуация хоть и сложная, но полностью контролируемая. 

Читайте также на портале "Комментарии" — украинские наступательные действия, идущие второй месяц, сталкиваются с массой сложностей. Одна из них – тотальное заминирование россиянами территорий, причем с использованием минных траншей и прочих смертоносных ловушек. И хоть украинская артиллерия и предоставленное союзниками ракетное вооружение серьезно уменьшают силы и средства противника, нам все еще катастрофически не хватает авиации, а также ракет большой дальности типа ATACMS. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен уверяет, что союзники предоставили "все, что нужно" для успешного контрнаступления ВСУ. Так ли это? О чем говорит ситуация на фронтах в данный момент – и военном, и дипломатическом? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



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