Возмещение РФ за войну в Украине под большим вопросом: озвучена новая странная причина

Использование замороженных российских активов для предоставления так называемого "репарационного займа" Украине вызывает оживленные дискуссии среди европейских политиков. В Европейском центральном банке отмечают, что такое решение должно быть согласовано со всеми государствами, где находятся эти заблокированные средства Кремля.

Фото: из открытых источников

Любое решение по использованию замороженных активов Центробанка России в рамках ЕС должно соответствовать международному праву. Об этом заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард, сообщает Reuters.

Лагард подчеркнула, что любой введенный механизм должен полностью соответствовать международным нормам и правилам.

Выступая перед законодателями в Страсбурге, глава ЕЦБ выразила опасение, что решение ЕС о передаче этих средств Украине может стать предметом юридических споров.

Она отметила, что такие шаги могут подорвать доверие к евро как валюте и отпугнуть инвесторов, сохраняющих свои активы в евро. Это в свою очередь ставит под угрозу финансовую стабильность всего Евросоюза.

Кристин Лагард подчеркнула, что для сохранения прочности евро и стабильности финансовой системы все решения должны быть тщательно продуманы и согласованы с международными нормами.

Она также подчеркнула, что страны, наиболее рискующие из-за возможного использования замороженных средств России, должны прийти к соглашению о предоставлении Украине "репарационного займа".

