Возле Волчанска погиб лидер движения ОУН Николай Коханивский

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Ткачик Олеся
На фронте погиб лидер движения ОУН Николай Коханивский. Об этом сообщают в соцсетях. Например, Роксолана Хмара, жена Степана Хмары сообщает, что он погиб в окопе на передовой на Харьковском направлении, возле Волчанска.
Николай Коханивский
Кроме того, на странице Николая Коханивского в Фейсбуке выражают соболезнования по поводу его гибели. В их числе и политик Олесь Доний.
Напомним, в России возбудили дело против лидера Добровольческого движения ОУН Николая Кохановского. Он обвинялся в публичных призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) в связи с событиями возле здания Российского центра науки и культуры в Киеве 18 февраля 2018 года. В рамках расследования этих событий российское следствие получило "неопровержимые доказательства" против Кохановского — нашли видео, в котором он призывает принять участие в мероприятии у здания Российского центра.
При этом известно, что в Харьковской области вот уже месяц идут бои . Российские оккупанты пытаются захватить Волчанск и другие населенные пункты. Сейчас они проводят перегруппировку и ждут резервов.
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