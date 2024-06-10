Возле Волчанска погиб лидер движения ОУН Николай Коханивский

На фронте погиб лидер движения ОУН Николай Коханивский. Об этом сообщают в соцсетях. Например, Роксолана Хмара, жена Степана Хмары сообщает, что он погиб в окопе на передовой на Харьковском направлении, возле Волчанска.

Николай Коханивский

"Он, воевавший с 14 года, был командиром ОУН, который как зенницу ока берег каждого воина. Они ему не дали создать батальон ОУН и быть комбатом, там, где он был на своем месте… Николай "летал", знал ПВО, он был классным комбатом, умелым и преданным делу до конца. Но они его уничтожили. Ибо он был националистом! Настоящим, преданным Украине до конца. Не верю, не хочу верить",

– написала Роксолана Хмара и выразила соболезнования жене погибшего.

Кроме того, на странице Николая Коханивского в Фейсбуке выражают соболезнования по поводу его гибели. В их числе и политик Олесь Доний.

"Светлая память Николай Коханивский. Ты всегда был ярым и бесстрашным, Николай",

– написал Доний.

Напомним, в России возбудили дело против лидера Добровольческого движения ОУН Николая Кохановского. Он обвинялся в публичных призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) в связи с событиями возле здания Российского центра науки и культуры в Киеве 18 февраля 2018 года. В рамках расследования этих событий российское следствие получило "неопровержимые доказательства" против Кохановского — нашли видео, в котором он призывает принять участие в мероприятии у здания Российского центра.

При этом известно, что в Харьковской области вот уже месяц идут бои . Российские оккупанты пытаются захватить Волчанск и другие населенные пункты. Сейчас они проводят перегруппировку и ждут резервов.



