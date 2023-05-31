Возле российских воинских частей в Севастополе произошла стрельба: подробности

Во временно оккупированном Севастополе произошла стрельба в районе, где находятся российские воинские части. Как передает портал "Комментарии", об этом пишут "Крым. Реалии".

Российские военные. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что сегодня ближе к обеду началась беспорядочная стрельба из стрелкового оружия в районе Стрелецкой бухты. Стрельба началась внезапно, с перерывами. Характер очередей был похож на действия при сбивании объектов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Отмечается, что на берегах Стрелецкой бухты расположено несколько российских воинских частей, которые обеспечивают береговую охрану. А в акватории бухты — место стоянки военных кораблей.

Стоит отметить, во временно оккупированном Севастополе часто слышно взрывы и стрельбу. Российские оккупанты объясняют их якобы учениями. Они также иногда сообщают о якобы "атаке дронов".

Так, например, не так давно оккупанты приостановили движение по Крымскому мосту. Гражданским заявили об угрозе ударов.

Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Зеленский сделал новое заявление о контрнаступлении и возврате Крыма.

Также издание "Комментарии" сообщало – Россия весь май активно атаковала Украину дронами и ракетами. Но всё чаще она пожинает плоды своей агрессии – так, 30 мая утром произошла атака беспилотников на Москву. Кстати, 29 мая глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов обещал россиянам "ответку" за варварские удары по Киеву. Что можно сказать о воздушной войне последнего времени? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



