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Возле российских воинских частей в Севастополе произошла стрельба: подробности

Местные паблики сообщили о беспорядочной стрельбе из стрелкового оружия в районе Стрелецкой бухты

сегодня, 13:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Во временно оккупированном Севастополе произошла стрельба в районе, где находятся российские воинские части. Как передает портал "Комментарии", об этом пишут "Крым. Реалии".

Возле российских воинских частей в Севастополе произошла стрельба: подробности

Российские военные. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что сегодня ближе к обеду началась беспорядочная стрельба из стрелкового оружия в районе Стрелецкой бухты. Стрельба началась внезапно, с перерывами. Характер очередей был похож на действия при сбивании объектов.


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Отмечается, что на берегах Стрелецкой бухты расположено несколько российских воинских частей, которые обеспечивают береговую охрану. А в акватории бухты — место стоянки военных кораблей.     

Стоит отметить, во временно оккупированном Севастополе часто слышно взрывы и стрельбу. Российские оккупанты объясняют их якобы учениями. Они также иногда сообщают о якобы "атаке дронов".

Так, например, не так давно оккупанты приостановили движение по Крымскому мосту. Гражданским заявили об угрозе ударов.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Россия весь май активно атаковала Украину дронами и ракетами. Но всё чаще она пожинает плоды своей агрессии – так, 30 мая утром произошла атака беспилотников на Москву. Кстати, 29 мая глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов обещал россиянам "ответку" за варварские удары по Киеву. Что можно сказать о воздушной войне последнего времени? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://t.me/krymrealii/22789
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