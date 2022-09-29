Возле Бахмута ликвидировали командира "вагнеровцев"

В сообщении говорится о смерти 41-летнего командира штурмового отряда ЧВК "Вагнера" Алексея Нагина, по прозвищу "Терек". Об этом пишет ряд информационных ресурсов. Речь идет, что боевик погиб у Бахмута, 20 сентября.

В InformNapalm выяснили, что Нагин был опытным бойцом и участвовал в боевых действиях в Чечне, Грузии, Донбассе, Сирии и Ливии.

За свои боевые "достижения" он награжден тремя орденами мужества, платиновой звездой героя ЧВК "Вагнера", медалями "За отвагу" и "За защиту Крыма". А еще – "отмечен" званием героя России, так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Кремле торжественно анонсировали аннексию украинских территорий . 30 сентября депутаты Госдумы РФ прибудут в Кремль. Они уже получили приглашение на собрание, которое организуется, судя по всему, ради аннексии временно захваченных украинских территорий в результате полномасштабного российского вторжения. Как сообщили РосСМИ, заседание начнется в 15:00 по московскому времени (аналогично киевскому). Ни темы собрания, ни анонса, о чем пойдет речь на собрании, не сообщается, но главным вопросом, скорее всего, станет аннексия временно оккупированных регионов Украины по результатам фейковых "референдумов".

Также "Комментарии" писали о том, что СБУ идентифицировала генерала РФ, руководившего штурмом "Азовстали" и захватом Мариуполя. СБУ установила личность российского военнослужащего, приказавшего захватить украинский Мариуполь и штурмовать "Азовсталь". Военным преступником оказался командир 8-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.