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Воздушные силы объяснили, почему не могут сбивать российские ракеты Х-22 и Оникс

Силы ПВО в последних атаках не сбили ни одной российской ракеты Х-22 или Оникс

сегодня, 10:05
Автор:
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Slava Kot
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Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, почему украинская противовоздушная оборона не способна сбивать ракеты Х-22 или Оникс. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Радио Свобода".

Воздушные силы объяснили, почему не могут сбивать российские ракеты Х-22 и Оникс

Спикер ВС Юрий Игнат. Фото из открытых источников

По словам Игната, ракеты Х-22 заходят на цель по баллистической траектории при скорости более 4 тыс. км/ч. Поэтому для таких ракет требуются лучшие системы ПВО, например Patriot. Спикер Воздушных сил ВСУ объясняет, что одной из самых больших опасностей Х-22 является неточность этих ракет. Однако это не останавливает россиян от атак.


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"Погрешность в 600 метров, допустимая для этой ракеты, абсолютно не сдерживает оккупанта. Бьют ими по густонаселенным городам, в частности, вот по Одессе", — рассказал Игнат.

Что касается российских ракет "Оникс", то, по словам Юрия Игната, это противокорабельные ракеты, летящие на скорости более 3 тыс. км/ч на большой высоте, а затем опускаются до 10-15 метров над водной поверхностью.

"РФ использует их для наземных целей и морского побережья. Из-за того, что они летят так низко, их "обнаружить трудно, не то что сбить", — пояснил Юрий Игнат.

Игнатий указывает, что постоянные атаки российских сил с моря показывают необходимость повысить охрану прибрежной зоны и усиление систем ПВО в этом регионе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в воздушных силах заявили, что россияне знают о расположении украинских систем противовоздушной обороны.

Также "Комментарии" писали, что Игнат сообщил, почему новые российские ракеты Х-35 представляют угрозу Украине. Эти противокорабельные ракеты разместили вблизи украинской границы.



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Источник: https://t.me/svoboda_radio/19406
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