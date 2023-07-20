Воздушные силы объяснили, почему не могут сбивать российские ракеты Х-22 и Оникс

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Slava Kot
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, почему украинская противовоздушная оборона не способна сбивать ракеты Х-22 или Оникс. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Радио Свобода".
Спикер ВС Юрий Игнат. Фото из открытых источников
По словам Игната, ракеты Х-22 заходят на цель по баллистической траектории при скорости более 4 тыс. км/ч. Поэтому для таких ракет требуются лучшие системы ПВО, например Patriot. Спикер Воздушных сил ВСУ объясняет, что одной из самых больших опасностей Х-22 является неточность этих ракет. Однако это не останавливает россиян от атак.
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Что касается российских ракет "Оникс", то, по словам Юрия Игната, это противокорабельные ракеты, летящие на скорости более 3 тыс. км/ч на большой высоте, а затем опускаются до 10-15 метров над водной поверхностью.
Игнатий указывает, что постоянные атаки российских сил с моря показывают необходимость повысить охрану прибрежной зоны и усиление систем ПВО в этом регионе.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в воздушных силах заявили, что россияне знают о расположении украинских систем противовоздушной обороны.
Также "Комментарии" писали, что Игнат сообщил, почему новые российские ракеты Х-35 представляют угрозу Украине. Эти противокорабельные ракеты разместили вблизи украинской границы.
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