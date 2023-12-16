Воздушная тревога стала длиннее во время массированных атак: в ВСУ раскрыли хитрость врага

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Кравцев Сергей
Россияне сознательно пытаются играть на эмоциях украинцев, запуская "Шахеды" с вечера. Из-за большого запаса хода, БпЛА могут наматывать круги, а не сразу заходить на цель. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.
Беспилотники. Фото: из открытых источников
Как отметил спикер Воздушных сил, пуски начинаются, как правило, с вечера и продолжаются до поздней ночи, пока наши защитники не уничтожат последний "Шахед".
Ранее, как предположил спикер Воздушных сил, противник запускал "Шахеды" больше по прямой. Теперь же российские террористы ставят перед собой несколько иные цели: найти слабые места; выявить места, где уничтожили БпЛА, учесть информацию и запустить дальнейшие группы беспилотников; нагрузить противовоздушную оборону.
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