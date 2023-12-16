Воздушная тревога стала длиннее во время массированных атак: в ВСУ раскрыли хитрость врага

Россияне сознательно пытаются играть на эмоциях украинцев, запуская "Шахеды" с вечера. Из-за большого запаса хода, БпЛА могут наматывать круги, а не сразу заходить на цель. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

Беспилотники. Фото: из открытых источников

"Запускают "Шахеды", как правило, волнами, они разлетаются, маневрируют. Запас хода у них большой. Это двигатели внутреннего сгорания. Тот маршрут, который проложили им операторы на месте пуска, тот и остается в "памяти". Они таким образом наматывают круги, могут кружить вокруг области, не только по прямой, а потом уже заходить на цель", — рассказал Игнат.

Как отметил спикер Воздушных сил, пуски начинаются, как правило, с вечера и продолжаются до поздней ночи, пока наши защитники не уничтожат последний "Шахед".

"Я бы не сказал, что так уж и отличается (время атаки, — ред.). "Шахеды" всегда летали долго. Раньше их пускали из Херсонской области, первые пуски, когда Силы обороны еще не выгнали врага на левый берег Днепра. После этого они перешли в Крым. Продолжительность полета становится больше, скорость "Шахеда" средняя 150 км/ч и поэтому так происходит", — пояснил Юрий Игнат.

Ранее, как предположил спикер Воздушных сил, противник запускал "Шахеды" больше по прямой. Теперь же российские террористы ставят перед собой несколько иные цели: найти слабые места; выявить места, где уничтожили БпЛА, учесть информацию и запустить дальнейшие группы беспилотников; нагрузить противовоздушную оборону.

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