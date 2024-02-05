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Войска РФ пошли в отказную: Гуменюк рассказала, что произошло с оккупантами на юге

Наталия Гуменюк рассказал, что войска РФ отказываются штурмовать украинский плацдарм на юге

сегодня, 15:25
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российские войска испытывают трудности с планированием операций, связанных со штурмом украинского плацдарма на левом берегу Херсонской области. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

Войска РФ пошли в отказную: Гуменюк рассказала, что произошло с оккупантами на юге

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Враг не прекращает там штурмовать и хотя бы на одну атаку в сутки пытается наскрести личного состава, который часто отказывается идти в штурмы. Но бывали дни, когда наши позиции переживали до полутора десятка атак в сутки. И это говорит о том, что у врага действительно есть сложности с планированием этих операций, но и есть и одна задача – обязательно продолжать терроризовать позиции и пытаться выбить нас с левого берега", – проинформировала Гуменюк. 

Кроме того, по словам Наталии Гуменюк, сейчас плохая погода помогает Силам обороны вести контрбатарейную борьбу.

Спикер добавила, работа очень сложная и с нашей стороны контрбатарейно поддерживают наших ребят с правого берега. Вместе с тем, враг пытается максимально давить всеми имеющимися у него видами вооружения. В том числе и не только на наши военные позиции на левом берегу, но и на мирное население на правом", – подытожила Гуменюк.

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