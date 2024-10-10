Войска КНДР уже в Украине: СМИ раскрыли подробности

С большой вероятностью можно утверждать, что Северная Корея развернула свои войска вместе с русскими в Украине. Северокорейский военные могут помогать с запуском ракет KN-23, который Пхеньян продолжает поставлять России. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает The Guardian.

Путин и Ким Чен Ын. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что северокорейские военные инженеры, вероятно, помогают России наносить удары по Украине баллистическими ракетами. А северокорейцы, действовавшие на оккупированных территориях Украины, уже погибли.

В частности, один из источников The Guardian взвыл, что десятки северокорейцев находятся по российской линии фронта в командах, которые "поддерживают пусковые установки для ракет КN-23".

Впервые о присутствии северокорейцев в Украине заговорили на прошлой неделе. Тогда в Южной Корее заявили, что КНДР может отправить своих военных в Украину в поддержку Российской Федерации. А незадолго до этого СМИ сообщали о том, что возле Донецка в результате ракетного удара 3 октября погибли более 20 военных, среди которых шесть офицеров из Северной Кореи.

Как отметили в The Guardian, иностранцы по-прежнему воевали в Украине как наемники на стороне России, но если северокорейцы находятся на территории Украины, то это будет первый случай, когда иностранное правительство отправило войска в военную форму в поддержку войны Москвы.

"Присоединение к войне против Украины дает Северной Корее возможность опробовать оружие, получить боевой опыт для своих войск и укрепить свои позиции в качестве мощного международного союзника", – пишет издание.

Читайте также на портале "Комментарии" — НАТО будут угрожать "трагические последствия", если Североатлантический альянс будет продолжать "посягать на достоинство, суверенитет, безопасность и интересы КНДР". Пхеньян продолжит прилагать усилия, чтобы защитить себя от угроз со стороны США. Такое заявление сделал неназванный спикер Министерства иностранных дел (МИД) КНДР, которого цитирует северокорейское государственное информагентство KCNA.



